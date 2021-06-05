Ассоциация «Интернет-видео» просит переработать закон о единой системе онлайн-трансляций телеканалов

Ассоциация «Интернет-видео» направила главе комитета по информационной политике Госдумы Александру Хинштейну письмо с негативной оценкой законопроекта о единой системе онлайн-трансляций телеканалов, сообщают «Ведомости». По мнению Ассоциации, законопроект учитывает не все предложения участников рынка. Против закона выступили также Ассоциация кабельного телевидения России и Российский союз промышленников и предпринимателей. Ранее против законопроекта выступала и Федеральная антимонопольная служба.

Законопроектом предлагается запретить распространение контента телеканалов в обход единой платформы, в противном случае интернет-площадки могут попасть под блокировку. Уполномоченную организацию, которая станет «единым окном» для распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса, должен был выбрать Роскомнадзор. При этом на такую организацию предполагается не распространять антимонопольные ограничения. По мнению авторов инициативы, предлагаемые меры должны решить проблему пиратства и увеличить доходы каналов в интернете. Законопроект был внесен в Госдуму еще в июле 2019 года, но рассмотрение во втором чтении растянулось по времени.

Предложенный к рассмотрению во втором чтении законопроект имеет ряд отличий от первой редакции. В частности, в тексте закона неявно указывается, что уполномоченных организаций может быть больше одной. Также поправками уточняется, что по закону распространять 20 каналов в интернете обязаны будут только аудиовизуальные сервисы (АВС). Их перечень определен Роскомнадзором в конце прошлого года. В данный реестр были внесены более двадцати сервисов, ориентированных преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки. В их числе — ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, Start, Amediateka, «Кинопоиск», «Смотрим», «Триколор кино и ТВ онлайн» и т.д.

Интернет-платформы и операторы связи обратили внимание, что в новой редакции закона, который отчасти учитывает их предложения, недостаточно четко указано, что уполномоченных организаций теперь может быть несколько. Также по-прежнему на деятельность данной организации не распространяются антипонопольные ограничения. По мнению генерального директора Ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, это создает риски монополизации рынка распространения телеконтента в сети. Также Ассоциация предлагает исключить запрет на предоставление доступа к каналам третьим лицам, поскольку это ограничивает возможности владельцев аудиовизуальных сервисов в распространении своего плеера на иных информационных ресурсах в рамках партнерского взаимодействия. Также Ассоциация в своем письме просит смягчить требования к используемому ПО.

Законопроект о единой системе онлайн-трансляций телеканалов, доработанный ко второму чтению, был внесен в Госдуму 3 июня. До этого в среду, 2 июня, Александр Хинштейн провел с вещателями, телеком-операторами и представителями видеосервисов закрытую встречу. Законопроект внесен в повестку очередной сессии Госдумы на 8 июня.

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05.06.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: «Ведомости»