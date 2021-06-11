Госдума приняла закон о единой системе онлайн-трансляций телеканалов

9 июня Госдума в третьем, заключительном чтении приняла законопроект о единой системе онлайн-трансляций телеканалов, сообщает ТАСС. Отныне бесплатное распространение контента телеканалов первого и второго мультиплекса в Интернете будет осуществляться через единую платформу. Перечень аудиовизуальных сервисов (АВС), которым потребуется заключать договоры с уполномоченными огранизациями для проведения трансляций, определит Роскомнадзор.

Утвержденный законопроект имеет ряд отличий от ранних редакций. В ходе доработки документа из него были исключены, в частности, положения о распространении телеканалов в сетях IPTV. Также в документе указано, что число уполномоченных организаций, которые могут выступать посредниками между телевещателями и владельцами АВС, будет определятся Роскомнадзором.

Согласно закону, трансляция телеканалов в онлайне должна будет осуществляться в неизменном виде, исключающем наличие специальной интернет-версии вещания. Ни телевещатели, ни распространители не будут платить друг другу за распространение контента. Заключать лицензионный договор владельцам АВС с телевещателями не требуется. Чтобы обеспечить техническую возможность интернет-трансляций, вещатель и владелец АВС должны будут заключить договоры с уполномоченной организацией.

Ассоциация «Интернет-видео», представляющая интересы OTT-платформ IVI, Okko, Megogo, Start, Amediateka и «Триколор», 4 июня направила главе комитета по информполитике Александру Хинштейну письмо от участников рынка с предложениями поправок к законопроекту. Против закона среди прочих выступали Ассоциация кабельного телевидения России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев в разговоре с «Газетой.Ru» поделился мнением о законопроекте: «Любые согласованные решения, направленные на формирование понятных правил взаимодействия между участниками медиа-индустрии, помогают рынку двигаться вперед. С прикладной точки зрения для нас как для исследовательской компании данная законодательная инициатива может содействовать развитию кросс-медиа измерений аудитории в нескольких средах».

Также «Лента.ру» приводит слова президента Медиа-Коммуникационного Союза (МКС) Михаила Демина, который положительно оценил инициативу. По его словам, предлагаемое регулирование в текущем виде «выглядит максимально сбалансированным». Ключевым значением законопроекта для российских зрителей он назвал «возможность бесплатного доступа к двадцати обязательным общедоступным телеканалам в интернете.

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11.06.2021 Автор: БК

Источник: ТАСС