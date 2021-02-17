Госдума решила не ограничивать рекламу в кинотеатрах

Законопроект, по-новому регламентирующий правила размещения и показа рекламы на сеансах в кинотеатрах, отклонен депутатами Государственной Думы. Об этом сообщают «РИА Новости». Проект был вносился заксобранием Санкт-Петербурга и ограничивал рекламу в хронометраже и по времени появления. Предполагалась, что рекламный блок не мог превышать 10 минут, а его демонстрация должна была заканчиваться до времени, указанного в билете, как временя начала кино- или видеосеанса.

Ранее этому законопроекту отрицательное заключение вынес профильный комитет Госдумы по экономической политике, а еще ранее − правительство. В отзыве Кабинета министров отмечалось, что внесение изменения в порядок демонстрации рекламы в кинотеатрах может повлечь снижение доходов прокатчиков и демонстраторов. Это могло привести к сокращению налоговых поступлений, увеличению стоимости билетов и уменьшению сумм авторских отчислений.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

17.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости