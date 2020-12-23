Warner Bros. может выпустить «Дюну» в кинотеатрах без HBO Max

Warner Bros. может отказаться от проката фильма ДЮНА параллельно в кинотеатрах и на родственном ей видеосервисе HBO Max и выпустить картину «по старинке» − на больших экранах. Об этом сообщают инсайдеры издания Deadline. Сообщается, что в отношении этого релиза студия сомневается в выбранной стратегии, так как проект должен был стать началом большой франшизы и для должной раскрутки ему требуется именно кинотеатральный прокат. Впрочем, окончательного решения пока нет. Лента запланирована в выходу в США 1 октября, и HBO Max пока значится в планах.

В последние недели на Warner Bros. накатывают все новые волны критики принятого ей решения, работать проектами 2021 года в гибридном формате. Это уже повлекло множество имиджевых и даже юридических проблем. Так, соинвестор студии по фильмам ДЮНА и ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА Legendry Pictures уже заявила, что намерена судиться с Warner Bros., так как в решении отправить фильмы на HBO Max е не учтены ее интересы как основного финансиста проектов. Обсуждение дальнейшей судьбы ДЮНЫ − новая ступень этого проивостояния.

По данным тех же инсайдеров Deadline, решение по гибридному прокату второго совместного проекта с Legendary − ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА − принято как окончательное. Но для его реализации студии, возможно, придется полностью выкупить долю партнера и компенсировать ему потерянную выгоду. Это может стоить ей $250 млн. Напомним, что именно такую сумму за фильм ранее предлагал Netflix.

Еще одной головной болью Warner Bros. может стать фильм КОРОЛЬ РИЧАРД. Лента с Уиллом Смитом также должна выйти в гибридном формате, но этот факт вызывает большое раздражение как у самого Смита, так и у продюсеров, среди которых семья теннисисток Сирены и Винус Уилльямс. По их словам, на проект в свое время претендовал Netflix, но они выбрали Warner Bros., так как та обещала им полноценный прокат фильма в кинотеатрах.

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23.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline