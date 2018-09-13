Фестиваль «Движение» объявил участников основного конкурса

Оргкомитет Национального кинофестиваля дебютов «Движение–2018», который пройдет в Омске с 26 по 30 сентября, объявил участников основной конкурсной программы и конкурса телесериалов.

«Движение. Вперед» – это главная конкурсная программа фестиваля, в которой принимают участие игровые и неигровые полнометражные фильмы, являющиеся первой, второй или третьей работой режиссера. В этом году в основном конкурсе представлено 7 картин:

– дебютная режиссерская работа сценариста и писателя Михаила Идова ЮМОРИСТ (фильм открытия фестиваля);

− лента выпускницы Мастерской братьев Коттов во ВГИКе Лизы Болычевой НАРИМАН И ЕГО БРАТЬЯ;

– этническая драма Елизаветы Стишовой СУЛЕЙМАН-ГОРА, отмеченная большим количеством призов на фестивалях;

− мелодрама Кирилла Плетнева БЕЗ МЕНЯ (фильм закрытия фестиваля);

– молодежная черная комедия Андрея Вальдберга МЕСТО!;

− документальный фильм о войне в Донбассе СВОЯ РЕСПУБЛИКА Алены Полуниной, лауреата за лучший фильм 8-го Международного Римского кинофестиваля;

– первый сериал в карьере Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!».

По результатам оценок членов жюри фильмам-участникам конкурса «Движение. Вперед» будут присуждены призы в 6 номинациях – «Гран-при», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская/мужская роль», «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа».

Фестиваль «Движение» с первой своей редакции демонстрировал на большом экране лучшие отечественные сериалы, впервые в российском кино включив их в фестивальный контекст. В этом году программу «Движение. Навстречу» решено было сделать конкурсной. Этот конкурс включает пилоты или первые серии проектов:

– серьезной комедии Максима Свешникова «257 причин, чтобы жить»;

– социальной драмы Ангелины Никоновой «4:59»;

– детектива Кати Шагаловой «Инкубатор»;

– триллера от режиссера дилогии ДУХLESS Романа Прыгунова «Мертвое озеро»;

− криминальной мелодрамы от режиссера АРИТМИИ Бориса Хлебникова «Обычная женщина»;

− комедии Резо Гигинеишвили «Секретарша».

За недолгую историю Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» открыл немало новых имен, которые определяют лицо современного российского кинематографа. В жюри конкурсов «Движения» неизменно входят авторитетные представители киноиндустрии. Кинофестиваль поддерживают Министерство культуры Российской Федерации и правительство Омской области.

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13.09.2018 Автор: Артур Чачелов