Минкультуры надеется на помощь индустрии в решении вопроса Сергея Дворцевого

Министерство культуры понимает всю сложность ситуации, в которую попал режиссер Сергей Дворцевой, вынужденный выплатить государству большой штраф за срыв сроков сдачи своей картины АЙКА. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова. Однако, по ее словам, которые приводит ТАСС, ведомство не может решить вопрос самостоятельно, так как не имеет права отменить наложенное взыскание.

«Сейчас, когда существуют штрафы... мы руководствуемся в том числе предписаниями Счетной палаты, − заявила Любимова. − Есть огромное количество примеров, где мы не можем, к сожалению, помочь. Мы можем относиться с сочувствием и думать о каких-то следующих работах Сергея».

Любимова выразила надежду на то, что индустрия сможет, объединившись, закрыть вопрос, оказав финансовую помощь в выплате штрафа. «Насколько я знаю, она [проблема с выплатой штрафа] решается внутри профессионального сообщества, − сказала глава Минкультуры. − Не раз я повторяла: все, что со стороны департамента кинематографии мы... могли сделать, мы сделали. Мы помогли попасть Сергею на Каннский фестиваль и получить награду, сделать так, чтобы проект вообще был завершен. Мы знаем, что он очень талантлив, и во всех его следующих работах готовы на конкурсной основе рассматривать и выходить дальше на конструктивный диалог».

Министерство культуры обязала создателей фильма АЙКА выплатить штраф в размере 7,5 миллионов рублей за нарушение сроков производства. Лента была снята в 2018 году, фильм участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и получил награду за лучшую женскую роль. Дворцевой не раз заявлял, что потянуть такой штраф ему не под силу. Кроме того, он предложил ввести развернутые критерии оценки и индивидуально рассматривать каждый проект, прежде чем относить его к должникам.

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03.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС