Каннский кинофестиваль объявил участников программы «Двухнедельник режиссеров»

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили участников одной из параллельных независимых программ – «Двухнедельника режиссеров». В число проектов вошла франко-бельгийская драма МОЙ ЛЕГИОНЕР, где одну из ролей сыграл Александр Кузнецов.

Фильмов российских авторов в списке участников не оказалось.

Полнометражные фильмы:

A CHIARA (режиссер Йонас Карпиньяно)

A NIGHT OF KNOWING NOTHING (режиссер Паял Кападиа)

АЛИ И АВА (режиссер Клио Барнард)

CLARA SOLA (режиссер Натали Альварес Месен)

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ (режиссер Яссин Книа)

ДНЕВНИКИ ЦУГУА (режиссеры Мигел Гомиш и Морин Фазендейро)

НАЧАЛЬНИК И ПОДЧИНЕННЫЙ (режиссер Маноло Ниэто)

ХРАБРЕЦЫ (режиссер Анаис Вольпе)

ЕВРОПА (режиссер Хайдер Рашид)

ФУРУТА (режиссеры Аличе Рорвахер, Пьетро Марчелло и Франческо Мунци)

INTEGRALDED (режиссер Раду Мунтян)

ПРОВАЛИВАЙ (режиссер Панах Панахи)

MAGNETIC BEAT (режиссер Винсент Маэль Кардона)

ХОЛМ С РЫЧАЩИМИ ЛЬВИЦАМИ (режиссер Луана Байрами)

МЕДУЗА (режиссер Анита Роша да Сильвейра)

МОЙ ЛЕГИОНЕР (режиссер Рашель Ланг)

МУРИНА (режиссер Антуанетта Кузиановиц)

NEPTUNE FROST (режиссеры Сол Уильямс и Анисия Узейман)

МЕЖ ДВУХ МИРОВ (режиссер Эммануэль Каррер)

THE TALE OF KING CRAB (режиссеры Алессио Риго Де Риджи и Маттео Зоппис)

ФРАГМЕНТЫ (режиссер Жан-Габриэль Перьо)

СУВЕНИР: ЧАСТЬ 2 (режиссер Джоанна Хогг)

ПУЛЬС ЖИЗНИ (режиссер Вэй Шуцзюнь)

ВПЕРЕДИ МОРЕ (режиссер Эли Дэгер)

Короткометражные фильмы:

Anxious Body (режиссер Ёрико Мицусири)

«Звездное пространство» (режиссер Себастьян Шъяер)

«Симоны нет» (режиссер Матильда Шаванна)

«Сикоракс» (режиссеры Луис Патиньё и Матиас Пиньейро)

«Родительская комната» (режиссер Диего Маркон)

«Вандал» (режиссер Эдди Алказар)

«Стеклоочиститель» (режиссер Альберто Миэльго)

«Учись заново» (режиссер Петер Черкасски)

«Когда ночь встречает рассвет» (режиссер Андреа Кристина Бортун)

74-й Каннский фестиваль пройдет с 7 по 17 июля.

08.06.2021 Автор: Виолетта Палий