Каннский кинофестиваль объявил участников программы «Двухнедельник режиссеров»
Картин из России в их числе не оказалось
Организаторы Каннского кинофестиваля объявили участников одной из параллельных независимых программ – «Двухнедельника режиссеров». В число проектов вошла франко-бельгийская драма МОЙ ЛЕГИОНЕР, где одну из ролей сыграл Александр Кузнецов.
Фильмов российских авторов в списке участников не оказалось.
Полнометражные фильмы:
- A CHIARA (режиссер Йонас Карпиньяно)
- A NIGHT OF KNOWING NOTHING (режиссер Паял Кападиа)
- АЛИ И АВА (режиссер Клио Барнард)
- CLARA SOLA (режиссер Натали Альварес Месен)
- СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ (режиссер Яссин Книа)
- ДНЕВНИКИ ЦУГУА (режиссеры Мигел Гомиш и Морин Фазендейро)
- НАЧАЛЬНИК И ПОДЧИНЕННЫЙ (режиссер Маноло Ниэто)
- ХРАБРЕЦЫ (режиссер Анаис Вольпе)
- ЕВРОПА (режиссер Хайдер Рашид)
- ФУРУТА (режиссеры Аличе Рорвахер, Пьетро Марчелло и Франческо Мунци)
- INTEGRALDED (режиссер Раду Мунтян)
- ПРОВАЛИВАЙ (режиссер Панах Панахи)
- MAGNETIC BEAT (режиссер Винсент Маэль Кардона)
- ХОЛМ С РЫЧАЩИМИ ЛЬВИЦАМИ (режиссер Луана Байрами)
- МЕДУЗА (режиссер Анита Роша да Сильвейра)
- МОЙ ЛЕГИОНЕР (режиссер Рашель Ланг)
- МУРИНА (режиссер Антуанетта Кузиановиц)
- NEPTUNE FROST (режиссеры Сол Уильямс и Анисия Узейман)
- МЕЖ ДВУХ МИРОВ (режиссер Эммануэль Каррер)
- THE TALE OF KING CRAB (режиссеры Алессио Риго Де Риджи и Маттео Зоппис)
- ФРАГМЕНТЫ (режиссер Жан-Габриэль Перьо)
- СУВЕНИР: ЧАСТЬ 2 (режиссер Джоанна Хогг)
- ПУЛЬС ЖИЗНИ (режиссер Вэй Шуцзюнь)
- ВПЕРЕДИ МОРЕ (режиссер Эли Дэгер)
Короткометражные фильмы:
- Anxious Body (режиссер Ёрико Мицусири)
- «Звездное пространство» (режиссер Себастьян Шъяер)
- «Симоны нет» (режиссер Матильда Шаванна)
- «Сикоракс» (режиссеры Луис Патиньё и Матиас Пиньейро)
- «Родительская комната» (режиссер Диего Маркон)
- «Вандал» (режиссер Эдди Алказар)
- «Стеклоочиститель» (режиссер Альберто Миэльго)
- «Учись заново» (режиссер Петер Черкасски)
- «Когда ночь встречает рассвет» (режиссер Андреа Кристина Бортун)
74-й Каннский фестиваль пройдет с 7 по 17 июля.
08.06.2021 Автор: Виолетта Палий