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Каннский кинофестиваль объявил участников программы «Двухнедельник режиссеров»

Картин из России в их числе не оказалось

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили участников одной из параллельных независимых программ – «Двухнедельника режиссеров». В число проектов вошла франко-бельгийская драма МОЙ ЛЕГИОНЕР, где одну из ролей сыграл Александр Кузнецов. 

Фильмов российских авторов в списке участников не оказалось. 

Полнометражные фильмы:

  • A CHIARA (режиссер Йонас Карпиньяно)
  • A NIGHT OF KNOWING NOTHING (режиссер Паял Кападиа)
  • АЛИ И АВА (режиссер Клио Барнард)
  • CLARA SOLA (режиссер Натали Альварес Месен)
  • СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ (режиссер Яссин Книа)
  • ДНЕВНИКИ ЦУГУА (режиссеры Мигел Гомиш и Морин Фазендейро)
  • НАЧАЛЬНИК И ПОДЧИНЕННЫЙ (режиссер Маноло Ниэто)
  • ХРАБРЕЦЫ (режиссер Анаис Вольпе)
  • ЕВРОПА (режиссер Хайдер Рашид)
  • ФУРУТА (режиссеры Аличе Рорвахер, Пьетро Марчелло и Франческо Мунци)
  • INTEGRALDED (режиссер Раду Мунтян)
  • ПРОВАЛИВАЙ (режиссер Панах Панахи)
  • MAGNETIC BEAT (режиссер Винсент Маэль Кардона)
  • ХОЛМ С РЫЧАЩИМИ ЛЬВИЦАМИ (режиссер Луана Байрами)
  • МЕДУЗА (режиссер Анита Роша да Сильвейра)
  • МОЙ ЛЕГИОНЕР (режиссер Рашель Ланг)
  • МУРИНА (режиссер Антуанетта Кузиановиц)
  • NEPTUNE FROST (режиссеры Сол Уильямс и Анисия Узейман)
  • МЕЖ ДВУХ МИРОВ (режиссер Эммануэль Каррер)
  • THE TALE OF KING CRAB (режиссеры Алессио Риго Де Риджи и Маттео Зоппис)
  • ФРАГМЕНТЫ (режиссер Жан-Габриэль Перьо)
  • СУВЕНИР: ЧАСТЬ 2 (режиссер Джоанна Хогг)
  • ПУЛЬС ЖИЗНИ (режиссер Вэй Шуцзюнь)
  • ВПЕРЕДИ МОРЕ (режиссер Эли Дэгер)

Короткометражные фильмы:

  • Anxious Body  (режиссер Ёрико Мицусири)
  • «Звездное пространство» (режиссер Себастьян Шъяер)
  • «Симоны нет» (режиссер Матильда Шаванна)
  • «Сикоракс» (режиссеры Луис Патиньё и Матиас Пиньейро)
  • «Родительская комната» (режиссер Диего Маркон)
  • «Вандал» (режиссер Эдди Алказар)
  • «Стеклоочиститель» (режиссер Альберто Миэльго)
  • «Учись заново» (режиссер Петер Черкасски)
  • «Когда ночь встречает рассвет» (режиссер Андреа Кристина Бортун)

74-й Каннский фестиваль пройдет с 7 по 17 июля.

08.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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