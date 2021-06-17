Кинокомпания СТВ начала съемки нового фильма Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно»

В российский прокат фильм выпустит компания Sony Pictures. Съемки фильма пройдут в Санкт-Петербурге и области до середины июля.
Главные роли в картине играют Евгений Ткачук, Полина Пушкарук, Полина Агуреева.
Герой фильма — Илья (Евгений Ткачук) сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Полина Агуреева) — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру (Полина Пушкарук). Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.
«Мы познакомились с Сергеем Бодровым-старшим в девяностых, — говорит продюсер Сергей Сельянов, — и уже тогда он хотел снять кино о том, как люди лечатся от этого недуга — заикания, и он все время возвращался к этой идее, примерно каждые семь лет он говорил о том, что ему по-прежнему интересна эта тема, и вот семь месяцев назад он уже ничего не говорил, а просто прислал сценарий, и мы запустили его в работу».
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17.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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