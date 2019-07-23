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СИБУР и «Золотой единорог» отметят лучший фильм об экологии

На соискание премии могут претендовать документальные и научно-популярные проекты

Премия «Золотой Единорог» при поддержке СИБУРа объявила всероссийский конкурс на соискание международной премии «Золотой Единорог» в номинации «Лучший экологический фильм». Конкурс преследует просветительские цели, направленные на привлечение широкого внимания к проблемам экологии на международном уровне. Приоритетными задачами проекта является поддержка наиболее талантливых и перспективных режиссеров, а также поощрение создания качественных отечественных фильмов на тему экологии. 

«Забота об окружающей среде является неотъемлемой часть производственной культуры СИБУРа, − говорит директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия компании Станислав Каспаров. − К тому же, в рамах программы социальных инвестиций компании «Формула хороших дел» мы уделяем особое внимание проектам, способствующих формированию экологической культуры, ответственного потребления и обращения с отходами. Премия «Золотой Единорог» − один из таких важных для нас социальных проектов. Желаем всем участникам творческих успехов!».

На соискание премии принимаются документальные и научно-популярные фильмы без ограничения по хронометражу, созданные после 1 июля 2018 года гражданами Российской Федерации. Заявки принимаются до 30 сентября 2019 года на сайте www.goldenunicornaward.com/ecology через форму Google или FilmFreeWay. Фильмы будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из ведущих экологов и деятелей медиа и кино. Победитель получит денежный приз в размере 1 000 евро и поездку в Лондон на торжественную церемонию премии «Золотой Единорог» для получения награды.

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23.07.2019 Автор: Артур Чачелов

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