В Госдуме высказались против запрета на проход в кинозал с собственной едой

В Государственной Думе высказались против новых правил посещения кинотеатров, запрещающих зрителям пронос в зал своей еды. Об этом пишет портал RNS. По мнению зампреда комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой, предлагаемые ограничения «не имеют логического обоснования и учитывают только коммерческие интересы тех торговых точек, которые расположены в кинотеатрах».

Пункт о запрете появился в проекте нового закона Минкультуры, регулирующего работу и правила посещения кинозалов в стране. Он был опубликован для ознакомления и обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Положение вызвало бурную реакцию в соцсетях, а затем и за их рамками. Минкультуры поспешило прояснить, что предложение появилось по инициативе киносетей, недополучающих прибыль от кинобаров из-за того, что зрители предпочитают приходить в кино с едой из супермаркетов или из дома.

«Кинозалы посещают самые разные люди − семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут употреблять в пищу ту продукцию, которая продается в большинстве кинотеатров, − отметила зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России». − Более того, ограничены в выборе окажутся и те, кто просто придерживается принципов здорового питания. Каждый человек имеет право пить ту воду и есть тот продукт, который считает нужным. И ограничивать людей в этом неправильно».

По мнению депутата, запрет повлечет за собой увеличение стоимости похода в кинотеатр, сделав его «неподъемным» для многодетных и малообеспеченных семей.

Напомним, что на сайте БК проходит опрос, посвященный данной инициативе Минкультуры. Поучаствовать в нем может любой желающий.

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12.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS