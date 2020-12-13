«Еще по одной» стал триумфатором European Film Awards

Комедия Томаса Винтенберга ЕЩЕ ПО ОДНОЙ стала настоящим триумфатором церемонии награждения European Film Awards. Мероприятие Европейской киноакадемии прошло накануне в Берлине. Картина из Дании получила сразу четыре премии, в том числе за лучший фильм, лучшую режиссура, лучший сценарий и лучший исполнитель мужской роли. Первые три награды достались Томасу Винтенбергу, а последняя − Мадсу Миккельсону.

ЕЩЕ ПО ОДНОЙ − большой кассовый хит Дании, также ставший претендентом страны на премию «Оскар». Лента также с успехом идет в российских кинотеатрах: ее сборы превышают 80 млн рублей. Это один из лучших показателей для датского кино в истории и большой успех для компании «Капелла фильм».

Лучшей европейской актрисой названа Пола Бир за роль в немецком фильме УНДИНА (Undine). Лучшей операторской работой − работа Маттео Кокко в итальянском фильме Я ХОТЕЛ СПРЯТАТЬСЯ (Volevo nascondermi). Приз FIPRESSI достался итальянцу Карло Сирони за ленту СОЛЕ (Sole).

Лучшим анимационным фильмом стала испанский мультфильм для взрослых ХОСЕП (Josep). Лучшей европейской комедией назван проект Када Мерада ТРИУМФ (Un triomphe). Лучшей документальной работой − румынский фильм КОЛЛЕКТИВ (Collective).

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13.12.2020 Автор: Артур Чачелов