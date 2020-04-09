Российские кинематографисты создали новую сценарную лабораторию

Известные российские деятели кино объединились для создания творческой сценарной лаборатории. Проект получил название ENDorFIN. Участвовать в нем будут сценаристы и режиссеры Михаил Брашинский, Оксана Бычкова и Константин Мурзенко, кинокритик и сценарист Станислав Зельвенский, а также журналист и сценарист Елена Слатина.

«Эндорфин − это гормон радости. End и Fin − это «конец» по-английски и по-французски. Так заканчиваются фильмы. Мы решили объединиться, чтобы создать творческую лабораторию ENDorFIN, которая приносила бы пользу и радость тем, кто хочет, но по тем или иным причинам не может довести свой фильм до конца, − рассказывает Михаил Брашинский. − Когда настоящее радужно и прекрасно, в нем хочется жить, наслаждаться им, заниматься им. А сейчас, когда настоящее у нас практически отнято, когда вокруг − тотальная пустота, и проще простого опустить руки и лечь на диван, вот именно сейчас-то, мы уверены, и нужно заниматься будущим, думать о нем, готовить его, формировать, разрабатывать».

По замыслу создателей, лаборатория будет заниматься развитием кинопроектов на любой из стадий кинопроизводства − от замысла и сценарной заявки до монтажа и выпуска в прокат, включая помощь в продвижении уже готовых проектов на отечественном и международном рынках.

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09.04.2020 Автор: Артур Чачелов