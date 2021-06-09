«Ералаш» отреставрировал свои сюжеты

Детский юмористический киножурнал «Ералаш» объявляет о повторном запуске отреставрированных сюжетов из советского прошлого. Зрители смогут снова окунуться в беззаботное детство, вспомнить любимых персонажей и увидеть старые истории в хорошем качестве.

Первыми новую картинку уже получили популярные выпуски из 70-х и 80-х годов. Киножурнал выпустил обновленные версии историй «Бразильская система», «Серёга, выходи!», «Трудное детство!». На этом процесс не прекратится – в планах «Ералаша» реставрация всеми любимых сюжетов из 90-х годов. Сюжеты выходят по вторникам на официальном YouTube-канале детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Перед выпуском сюжеты проходят долгий процесс реставрации. Для того чтобы зрители смогли увидеть знакомых героев в высоком разрешении, каждый кадр кинопленки предварительно сканируется и переводится в цифровой вид. После этого все материалы раскрашиваются заново, что делает картинку более четкой и насыщенной. Для проведения реставрации оригинальная плёнка была запрошена из архивов Госфильмофонда, где хранятся все отснятые материалы «Ералаша».

Обновленным сюжетам не только добавляют красочности, но и переводят их в новый формат, подходящий для размеров современных экранов. Старую картинку, которая снималась на пленку 35-мм в формате 4:3, меняют на современную, размером 16:9. Для реставрации одного трехминутного сюжета киножурнала с пленки убираются дефекты, а также сканируются, обрезаются и заново раскрашиваются более 4 000 кадров.

Алексей Щеглов, режиссер Детского Юмористического Киножурнала «Ералаш»: «Благодаря восстановлению картинки старых сюжетов у современного поколения будет возможность впервые посмотреть легендарные выпуски в хорошем качестве на гаджетах, к которым они привыкли, а для взрослых – это ностальгия, возможность еще раз окунуться в детство и посмотреть любимые сюжеты уже вместе с детьми».

09.06.2021 Автор: Виолетта Палий