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Европа на карантине увлеклась пиратским контентом

В крупных странах региона отмечается резкий рост числа скачиваний с торрентов

Карантин и самоизоляция стали причиной роста потребления пиратского контента в крупнейших европейских странах. Об этом сообщает портал TorrentFreak. Он ссылается на данные портала iknowwhatyoudownload.com, отслеживающего IP-адреса пользователей на пиратских сайтах и  ведущего подсчет скачиваний на торрентах.

Как только Италия ввела режим изоляции (9 марта) здесь резко увеличился трафик сайтов с пиратским контентом и число скачиваний с торрентов. Так, если 8 марта на пиратских сайтах было зафиксировано 213 тыс. IP-адресов и 592 тыс. загрузок, то уже через семь дней цифры выросли до 304 тыс. и 810 тыс. соответственно.

В первую неделю изоляции в Испании (с 14 марта) рост этих показателей здесь увеличился на треть. Схожая картина вырисовывается во Франции, и Великобритании. При этом, TorrentFreak отмечает, что в Нидерландах и Швеции, где строгого карантина не было введено, подобного роста популярности пиратских ресурсов не наблюдается.

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16.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: TorrentFreak

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