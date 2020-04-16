Европа на карантине увлеклась пиратским контентом

Карантин и самоизоляция стали причиной роста потребления пиратского контента в крупнейших европейских странах. Об этом сообщает портал TorrentFreak. Он ссылается на данные портала iknowwhatyoudownload.com, отслеживающего IP-адреса пользователей на пиратских сайтах и ведущего подсчет скачиваний на торрентах.
Как только Италия ввела режим изоляции (9 марта) здесь резко увеличился трафик сайтов с пиратским контентом и число скачиваний с торрентов. Так, если 8 марта на пиратских сайтах было зафиксировано 213 тыс. IP-адресов и 592 тыс. загрузок, то уже через семь дней цифры выросли до 304 тыс. и 810 тыс. соответственно.
В первую неделю изоляции в Испании (с 14 марта) рост этих показателей здесь увеличился на треть. Схожая картина вырисовывается во Франции, и Великобритании. При этом, TorrentFreak отмечает, что в Нидерландах и Швеции, где строгого карантина не было введено, подобного роста популярности пиратских ресурсов не наблюдается.
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16.04.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: TorrentFreak
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