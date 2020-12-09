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В Москве обсудили экспортный потенциал российского контента

Круглый стол «Экспорт впечатлений» прошел в рамках Международного форума «Сделано в России»

В Москве в рамках форума «Сделано в России», организованного Российским экспортным центром (РЭЦ), прошел круглый стол «Экспорт впечатлений». Сессию провела эксперт российского и международного телевизионного рынка, генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова. Среди спикеров мероприятия были руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко, руководители 1-2-3 Production Валерий Федорович и Евгений Никишов, инвестор и композитор, основатель ГК «Фамилия» Александр Шульгин, начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова и первый заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Мария Салина. По видеосвязи в работе круглого стола принял участие вице-президент по продажам компании Beta Film Леонид Годик. Кроме того, обращение к участникам передала вице-президент Netflix по развитию бизнеса в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Мария Феррера.

Эксперты обсудили как трансформируется и на что ориентируется бизнес под влиянием новых факторов сегодняшнего мира: пандемии, ускоренной диджитализации, постоянного роста потребностей потребителя, ускоренного течения времени, а также попытались ответить на вопрос как сделать успешный экспортный продукт в индустрии впечатлений сегодня. «Исторический запрос общества «хлеба и зрелищ» как никогда ранее актуален сегодня, во времена затянувшегося карантина, − отметила Александра Модестова. − Потребность современного человека во впечатлениях так же высока, как потребность в кислороде – именно индустрия развлечений станет одним из главных драйверов развития экономики в ближайшие десятилетия».

Мария Салина рассказала, что пандемия подтолкнула традиционные музеи к созданию необычного и креативного контента в Сети, а некоторый даже с привлечением профессионалов индустрии. Валерий Федорович вспомнил удачный опыт Третьяковки, которая устраивала в онлайне экскурсии по музею с Сергеем Шнуровым и посоветовал ГМИИ им. А.С. Пушкина делать что-то подобное с крупными онлайн-площадками. Мария Салина отметила, что такие идеи уже воплощаются: в частности, музей совместно с компанией «Амедиа» проведет в онлайне свой традиционный фестиваль «Декабрьские вечера».

Леонид Годик, интервью с которым вышло на днях на сайте БК, рассказал о том, каким должен быть российский контент, чтобы заинтересовать зрителей за пределами страны. Годик отметил, что качество отечественного контента растет, особенно в сериалах: страна стала заметна на профессиональных международных рынках (MIP, C21). Ее следующая задача стать еще более привлекательной. И это дело столько маркетинга, сколько качества предлагаемого продукта. Последнее − решающий фактор для международных покупателей. Среди главных сильных качеств контента из России, по его мнению,: соотношение цены и качества, а также самобытная культура страны, которая сочетает в себе элементы западного и восточного мира, понятные самому широкому мировому зрителю.

И все же российским продюсерам необходимо обратить особое внимание на девелопмент, причем на этапе создания сценариев. Годик отметил, что в российских сериалах истории чаще всего рассказываются очень медленно, особенно в первых сериях. И, конечно, не стоит забывать об имеющихся сложностях культурного восприятия: например, российский контент часто «грешит» консервативным изображением взаимоотношений мужчины и женщины и женских персонажей (многжество клише, неактальность и несоответствие реальной жизни). Второе направление развития − адаптация контента для зарубежных рынков. Это касается как содержания и перемонтажа, так и чисто технической адаптации в виде субтитрирования или дубляжа. По словам Годика, больше всего иностранные покупатели заинтересованы в российских проектах в жанре сайфай, советского нуара и детективы и триллеров про современность с социальной подоплекой.

Валерий Федорович не согласился с вышесказанным, отметив, что прежде всего нужно делать продукт, который нравится себе. Он привел примеры сериалов «Обычная женщина», «Аванпост» и «Эпидемия», которые создавались без оглядки на вкусы зрителей за пределами страны. В результате они «выстрелили» именно в том виде, который задумывался изначально. Федрович заметил, что та же Beta Film не стала покупать «Эпидемию», попросив продюсеров сначала радикально перемонтировать пилотный эпизод, а вот Netflix спустя какое-то время купил проект в его первоначальном виде, особо отметив, что именно таким он ему и интересен.

Евгений Никишов же не согласился с определением русский нуар, отметив, что такого жанра не существует, а есть лишь истории людей, которые одинаковы для всех людей во всем мире. В той же «Эпидемии», по его словам, зрителей во всем мире «цепляла» не жанровая составляющая, а обычные взаимоотношения людей. Однако продюсер согласился с тем, что Россия пока не в состоянии обеспечивать своим проектам большие бюджеты, чтобы полностью на равных конкурировать с крупными европейскими и американскими сериалами.

Александр Шульгин предположил, что государство могло бы помочь решить эту проблему, создав институциональный инвестиционный фонд поддержки креативных индустрий. Речь в данном случае не о раздаче грантов, как это происходит сейчас по линии Минкульта и Фонда кино, а об инвестиционных вложениях с возвратами. В России сейчас, по его словам, таких инвесторов нет. Шульгин предположил, что такой фонд мог бы быть создан при РФПИ.

Шульгин также заметил, что происходящие сейчас события, подстегнутые пандемией, − следствие технических наработок прошлого. Видеосервисы он назвал «дедушками с точки зрения новых технологий». Все движение прогресса сейчас направлено на то, чтобы напрямую соединить контент и потребителя. Проблема платформ и кинотеатров в том, что они − посредники, которые не дают создателям мгновенной обратной связи с потребителем, его эмоциями и впечатлениями. Однако ряд сервисов в менее емком контенте уже научились преодолевать эту проблему. Прогресс в этом деле появится с появлением каналов шестого поколения, которые расширят возможность сети и виртуальных реальностей и позволит создать децетрализованные каналы связи создателя и аудитории. Шульгин уверен, что существующая связь создателя и зрителя постфактум несет слишком мало информации, не позволяя таргетировать контент «в моменте», менять сценарии и развитие событий. За таким контентом, уверен он, будущее. 

В финале дискуссии разговор зашел о производстве контента и привлекательности России как площадки для создания проектов зарубежными кинематографистами. Елена Лысенкова отметила, что страна готова принимать иностранные съемочные группы, а Ростуризм совместно с другими институтами может «возить и показывать возможности» России и ее кративных индустрий заинтересованным зарубежным гостям. Однако из-за пандемии в 2020 году такие визиты, по ее словам, не состоялись.   

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09.12.2020 Автор: Артур Чачелов

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