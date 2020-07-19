Кино и анимация получат правительственные субсидии на продвижение за рубежом

Правительство будет финансово помогать продвижению экспорта российского кино и анимации, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Постановление о распределении субсидий на поддержку таких проектов подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Экспорт услуг»
До 70% средств такой господдержки направят именно на проекты в сфере кино и анимации. С их помощью частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актерам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение. По условиям, отбор претендентов на получение субсидий будет проходить не реже одного раза в год. На один проект разрешается направлять не более 30% общего объема господдержки.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 5 декабря 2019 года №1596.
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19.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Сайт Правительства РФ
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