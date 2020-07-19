Новости


Кино и анимация получат правительственные субсидии на продвижение за рубежом

Постановление подписано Михаилом Мишустиным

Правительство будет финансово помогать продвижению экспорта российского кино и анимации, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов.  Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Постановление о распределении субсидий на поддержку таких проектов подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Экспорт услуг»

До 70% средств такой господдержки направят именно на проекты в сфере кино и анимации. С их помощью частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актерам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение. По условиям, отбор претендентов на получение субсидий будет проходить не реже одного раза в год. На один проект разрешается направлять не более 30% общего объема господдержки.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 5 декабря 2019 года №1596.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен 

19.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Правительства РФ

Новости по теме:

В Минкультуры назвали неигровые проекты, не прошедшие первый этап отбора на господдержку

Петербург начал отбор кинопроектов для получения субсидии на производство

Начинается прием заявок на господдержку будущих фильмов по линии Минкультуры

Киносети и кинокомпании включены в список системообразующих предприятий России

Минкультуры определилось с предельными суммами господдержки кинопроектов


Самое читаемое

Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева

Подмосковье открывает кинотеатры с 1 августа

Подробнее
«Марс медиа» требует от «Большого кино» 50 млн рублей

Продюсеры «Комы» пошли в суд

Подробнее
Документ разрешает работу площадок страны с 13 июля

Минкультуры России отменило ранее выпущенные рекомендации о приостановке работы кинотеатров

Подробнее
Правда, далеко не всех

Китай назвал дату открытия своих кинотеатров

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 