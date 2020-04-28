Медиаиндустрию ждет новая волна слияний и поглощений

По мере развития кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ведущими экспертами киноотрасли продолжают выдвигаться гипотезы, какие именно изменения в киноиндустрии нам ждать уже в обозримом будущем. Медиааналитик Майкл Натансон в своей статье «Попрощайтесь с Голливудом» высказывает мнение, что пандемия коронавируса полностью и бесповоротно изменит сферу медиа. В числе его прогнозов – уменьшение количества кинотеатров на североамериканском рынке, ускоренный переход на сотрудничество с потоковыми сервисами (со стороны как мейджоров, так и киносетей) и дальнейшее укрупнение студий.

Еще в преддверии 2020-го Натансон отмечал, что на данном этапе развития фундаментальные принципы существования медиаиндустрии с трудом выдерживают проверку на прочность. Сейчас есть вероятность, что они окончательно изменятся, потому что все больше пользователей переходит на домашние способы потребления контента. Эти тенденции давно ощущаются как в традиционной экосистеме современного телевидения, так и в киноиндустрии, где производители вынуждены кардинально пересмартривать экономику создания своей продукции.

Уже сейчас медиагигант Disney, управляющий сервисами Disney+ и Hulu, а также холдинг AT&T/WarnerMedia, в состав которого входят компании Warner Bros. и HBO Max, представляют собой очень сложно разветвленные структуры. Трем другим крупным студиям – Sony, Paramount, Universal – а также мини-мейджорам MGM и Lionsgate в скором времени тоже придется задуматься об объединении усилий, если они хотят обеспечить необходимый уровень продаж и минимизировать свои расходы. Похожий процесс уже прошел в музыкальной индустрии, где шесть крупных студий звукозаписи постепенно объединились в три еще более крупные. В отличие от музыкальной индустрии в киноотрасли пока наблюдается ощутимая разобщенность игроков. Например, стриминг-сервисы производят собственный контент и являются независимыми от студий-мейджоров. Теперь же кризис высветил необходимость дальнейшей консолидации медиаиндустрии. А когда процесс трансформации будет завершен, топовые стриминг-платформы – Netflix, Amazon и Disney – будут иметь в своем распоряжении львиную долю всего производимого контента.

Что касается самой продукции, то Натансон считает, что после окончания пандемии крупным тентполам по-прежнему мало что будет угрожать. Предполагается, что большинство зрителей вернется в кинотеатры, чтобы смотреть масштабные зрелищные фильмы. Глобальный кинотеатральный прокат по-прежнему останется источником ощутимых прибылей и будет фокусировать внимание зрителей на фильмах-событиях. В то же время вызывает беспокойство прокатная судьба средне- и малобюджетного кино. С каждым годом выпускать подобные картины студиям становилось все менее и менее рентабельно, и эта тенденция вряд ли исчезнет в дальнейшем. Если в 2010-м доля проектов, собравших в североамериканском прокате менее $100 млн, составила 52%, то в 2019-м она опустилась до 39%.

Натансон также в скором времени предсказывает уменьшение количества кинотеатров в США. Этому будет способствовать усиление конкуренции со стороны стриминг-сервисов, а также то обстоятельство, что после кризиса кинотеатры не смогут много вкладывать в собственную модернизацию, а будут заняты приведением в порядок своих отчетностей. Больше всего в зоне риска находятся площадки в торговых центрах, которые останутся пустовать после кризиса. Кинотеатры могут попробовать поднять цены на билеты, но это неминуемо ослабит спрос, что многократно наблюдалось в других отраслях.

В конечном счете все эти процессы приведут к тому, что кинотеатрам понадобится контент от потоковых сервисов, чтобы было чем заполнять лакуны в репертуаре в отсутствие студийных проектов. Киносети наконец согласятся на сокращение пресловутого кинотеатрального окна, в то время как онлайн-сервисы будут делиться с офлайн-демонстраторами собственным контентом. Мейджоры, киносети и стриминг-платформы будут вынуждены прийти к взаимовыгодному сотрудничеству, чтобы сохранить рынок.

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28.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR