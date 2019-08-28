В Capella Film новый директор по кинопрокату

Елена Фисенко присоединилась к команде Capella Film в качестве директора по прокату. Об этом сообщает пресс-служба кинопрокатной компании.

Елена Фисенко хорошо известна на рынке. Она закончила экономический факультет ВГИКа им. С. А. Герасимова, более 10 лет работала в кинопроизводстве с ведущими российскими режиссерами, а также преподавала на Факультете продюcерства и экономики во ВГИКе. В 2006 году она пришла в департамент кинотеатрального проката компании «Двадцатый Век Фокс СНГ», участвовала в выпуске более 200 фильмов, в числе которых АВАТАР, БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ, ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

«Елена – невероятный профессионал с богатым кинематографическим опытом, тонким вкусом и огромными знаниями. Ее опыт работы со студийными релизами, умение выстраивать отношения с кинотеатрами поможет вывести нашу компанию на новый уровень», – комментирует Надежда Мотина, руководитель компании Capella Film.

«Я рада присоединиться к компании Capella Film для дальнейшего профессионального роста, − говорит Елена Фисенко. − От всей души благодарю всех моих коллег из компании «Двадцатый Век Фокс СНГ», особенно Марину Бодягину и Вадима Смирнова за незабываемые совместные 13 лет работы».

Capella Film существует три года и является одним из ведущих игроков среди независимых компаний, занимая восьмое место в десятке лидеров этого года. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, выпущенная компанией в 2019 году, стала самым кассовым зарубежным релизом в кинопрокате России, выходившим тиражом менее 500 экранов. В активе этого проекта более 570 млн. рублей. Она также поставила абсолютный рекорд сборов среди картин, получивших «Оскар» как лучший фильм года. Среди ближайших релизов компании – анимационная комедия КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ, драма АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ с Шайа ЛаБафом и Дакотой Джонсон, триллер ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ, триллер ГНЕЗДО с Джудом Лоу, фэнтези ВАЛЬХАЛЛА: РАГНАРЕК, романтическая комедия ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ.

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28.08.2019 Автор: Артур Чачелов