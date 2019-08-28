Новости


В Capella Film новый директор по кинопрокату

На эту должность назначена Елена Фисенко

Елена Фисенко присоединилась к команде Capella Film в качестве директора по прокату. Об этом сообщает пресс-служба кинопрокатной компании.

Елена Фисенко хорошо известна на рынке. Она закончила экономический факультет ВГИКа им. С. А. Герасимова, более 10 лет работала в кинопроизводстве с ведущими российскими режиссерами, а также преподавала на Факультете продюcерства и экономики во ВГИКе. В 2006 году она пришла в департамент кинотеатрального проката компании «Двадцатый Век Фокс СНГ», участвовала в выпуске более 200 фильмов, в числе которых АВАТАР, БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ, ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.  

«Елена – невероятный профессионал с богатым кинематографическим опытом, тонким вкусом и огромными знаниями. Ее опыт работы со студийными релизами, умение выстраивать отношения с кинотеатрами поможет вывести нашу компанию на новый уровень», – комментирует Надежда Мотина, руководитель компании Capella Film. 

«Я рада присоединиться к компании Capella Film для дальнейшего профессионального роста, − говорит Елена Фисенко. − От всей души благодарю всех моих коллег из компании «Двадцатый Век Фокс СНГ», особенно Марину Бодягину и Вадима Смирнова за незабываемые совместные 13 лет работы». 

Capella Film существует три года и является одним из ведущих игроков среди независимых компаний, занимая восьмое место в десятке лидеров этого года. ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, выпущенная компанией в 2019 году, стала самым кассовым зарубежным релизом в кинопрокате России, выходившим тиражом менее 500 экранов. В активе этого проекта более 570 млн. рублей. Она также поставила абсолютный рекорд сборов среди картин, получивших «Оскар» как лучший фильм года. Среди ближайших релизов компании – анимационная комедия КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ, драма АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ с Шайа ЛаБафом и Дакотой Джонсон, триллер ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ, триллер ГНЕЗДО с Джудом Лоу, фэнтези ВАЛЬХАЛЛА: РАГНАРЕК, романтическая комедия ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

28.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Capella Film представила будущие релизы компании

У Capella Film новый финансовый директор

Вера Фетищева стала директором по маркетингу Capella Film

В Capella Film новый директор по маркетингу

Юлия Шевченко перешла в Capella Film


Самое читаемое

Организация начнет прием заявок уже в сентябре

Фонд кино проведет дополнительный конкурс на поддержку кинопроизводства

Подробнее
Кредиторы российского фильма 2014 года пытаются получить долги с продюсеров «Тайны печати дракона»

Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера призвали к ответственности за «Вия»

Подробнее
Множество российских и голливудских новинок

Прогноз кассовых сборов в России на 22–25 августа

Подробнее
Он занимается отбором фильмов на иностранном языке

Александр Невский вошел в комитет по отсмотру номинантов «Золотого глобуса»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru Rambler's Top100
 
 