MEGOGO Distribution купила новый проект Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом

Кинокомпания MEGOGO Distribution сообщила, что приобрела у компании STX для эксклюзивной дистрибуции в СНГ новый шпионский экшн-триллер FIVE EYES. Это следующая работа режиссера Гая Ричи, главную роль в которой исполнит Джейсон Стэйтем. Это будет пятый совместный проект актера и режиссера.

«Ничто не доставляет мне большего удовольствия, чем снова сотрудничать с моим давним другом Джейсоном Стэйтемом, который, кстати, еще и звезда экшнов, − цитирует дистрибьютор слова Гая Ричи. − Cнимать будем не только Джейсона. У нас известный и интересный каст, который мы огласим в ближайшие время. Есть несколько головокружительно талантливых кандидаток на роль напарницы Джейсона, агента ЦРУ, с которой они выслеживают торговцев оружием по всему миру».

Гай Ричи и Джейсон Стэйтем возобновили сотрудничество в 2019 году на проекте CASH TRUCK (права на прокат в России и СНГ у компании «Вольга») после долгого перерыва. Их новый совместный фильм FIVE EYES начнут снимать в ноябре. Лента расскажет об агенте МИ-6 (Джейсон Стэйтем), завербованном международной разведывательной службой Five Eyes, чтобы тот наше и остановил поставщиков смертоносного оружия, которое угрожает всему человечеству. Обещано, что к съемкам экшн-сцен в проекте будет привлечена компания 8711 Entertainment, которая отвечала за трюки и погони в ДЖОНЕ УИКЕ и ДЭДПУЛЕ.

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09.09.2020 Автор: Артур Чачелов