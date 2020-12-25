«Фиксики» стали талисманом Павильона России на «Экспо-2020»

Герои мультсериала «Фиксики» выбраны талисманом Павильона России на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Такое решение приняло профессиональное жюри, в которое вошли: председатель Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, президент Ассоциации брендинговых агентств России Олег Бериев, тележурналист Сергей Гордеев, художница, скульптор и дизайнер Александра Фролова, Директор Павильона России Александр Гетман, менеджер по России и СНГ Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая Дарья Чумаченко и заместитель директора Департамента регулирования внешней торговли Минпромторга РФ Константин Ким.

«Тема Павильона России − «Творческий разум: определяя будущее», − говорит генеральный комиссар Павильона России, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. − Поэтому одна из наших приоритетных задач на «Экспо-2020» в Дубае − показать всему миру креативный потенциал России. И выбранный талисман − это один из его удачных примеров»..

«Мы очень рады, что герои сериала «Фиксики» станут маскотами Павильона России на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае, − говорит генеральный продюсер ГК «Рики» Юлия Николаева. − Наш анимационный проект уже стал по-настоящему международным, а его тематика – техника, наука, устройство окружающей среды – близка и понятна аудитории во всем мире. «Фиксики» уже обрели популярность в Азии, а благодаря выставке мы рассчитываем повторить успех и в странах Ближнего Востока. У нас уже есть такой пример, ведь в 2010 году Павильон России на «Экспо-2010» в Шанхае представляли герои мультсериала «Смешарики»».

Талисман будет представлен в рамках большой презентации Павильона России 8-9 апреля 2021 года в Дубае на конференции Russia Creates.

Выставка «Экспо-2020» пройдет в Дубае (ОАЭ) в период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года и станет одной из самых больших в истории. Тема Всемирной выставки – «Соединяя умы, создаем будущее» (Connecting Minds, Creating the Future).

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25.12.2020 Автор: Артур Чачелов