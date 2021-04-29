Фонд кино подал иск к создателям «Вратаря галактики»

Фонд кино требует взыскать 191,3 млн рублей с киностудии «Бонанза», создателем которой является продюсер Джаник Файзиев. Другие детали иска пока не приводятся.

Дело связано с инвестициями ФК в фильм Файзиева «Вратарь галактики» — фантастического экшена, который режиссер снимал семь лет. Всего на условиях возврата было выделено 200 млн рублей при общем бюджете фильма в 960 млн рублей. На территории России итоговые сборы составили 106 млн.

В марте 2021 года продюсер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером видеосервиса Okko. До этого момента он значился генеральным директором «Киностудии КИТ».

Для Фонда кино это не первое исковое заявление. В марте организация подала иск на 65 млн рублей к кинокомпании «Большое кино» Сарика и Гевонда Андреасянов иск из-за фильма «Кома», который провалился в прокате: при бюджете более 300 млн рублей российская касса составила 151 млн.

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29.04.2021 Автор: Виолетта Палий