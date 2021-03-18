Открылась регистрация на выставку «Фотофорум 2021»

Открыта регистрация на «Фотофорум 2021» − главное российское мероприятие для фотографов, фотолюбителей, видеографов и всех, кто связан с фотографией и видеосъемкой. Традиционно все дни работы ФОТОФОРУМА-2021 посетителей ждет экспозиция новинок фото-и видеотехники, печати, аксессуаров и ПО от ведущих производителей. Экспозицию дополнит насыщенная программа семинаров и мастер-классов по фотосъемке и обработке изображений. Среди спикеров – известнейшие российские фотографы, амбассадоры мировых брендов фототехники, фото и видеоблогеры, профессиональные школы кино и видеосъемки.

Также впервые на Фотофоруме состоится новый проект КИНО и ВИДЕО ФОРУМ − специализированное мероприятие для видеографов, как для начинающих, так и для профессионалов, занятых в видеопроизводстве.

В рамках КИНО и ВИДЕО ФОРУМа будут широко освещены различные темы кино и видеосъемки, обработки и продвижения видео, включая видео для Youtube и Instagram, свадебную и репортажную видеосъемку, рекламную и корпоративную съемку, видеосъемку интервью, цветокоррекцию, тренды видеомонтажа, звукодизайн, видеопродакшн, продюсирование, инструменты и площадки для продвижения видео и много другое.

Регистрация и подробности доступны на сайте.

В стоимость билетов входит как посещение экспозиции, так и всех мастер-классов и мероприятий деловой программы.

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18.03.2021 Автор: Артур Чачелов