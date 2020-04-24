Фонд кино снова изменил сроки подачи заявок на господдержку фильмов

Фонд кино снова продлил сроки приема заявок на получение субсидий на производство национальных фильмов. Об этом сообщается на сайте организации. Там же опубликован соответствующий приказ главы фонда Вячеслава Тельнова.

Заявки от компаний – лидеров отечественного кинопроизводства должны были начать принимать с 23 апреля, однако список этих компаний был утвержден лишь накануне и пока не опубликован. Поэтому сроки приема заявок от новых лидеров изменен: их проекты ждут с 12 по 26 мая.

Изменились сроки и для заявок на проекты от иных организаций кинематографии. Ранее их планировали принимать до 18 мая, а теперь продлили до 1 июня.

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24.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино