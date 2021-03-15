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В 2021 году Фонд кино потратит на субсидии кинопроизводства 1,6 млрд рублей

Организация рассказала об особенностях господдержки в 2021 году

В ТАСС прошла рабочая встреча представителей Фонда кино с организациями, заинтересованными в участии в программе господдержки производства национальных фильмов. На ней были освещены основные условия, порядок подачи заявок на конкурс и появившиеся в них нововведения. Их озвучили ВРИО исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов и его заместители − Вадим Солоненко и Алеся Волкова.

С 2010 года Фонд в среднем распределяет на кинопроизводство около 3 млрд рублей. Отдельный миллиард с 2019 года распределяется на анимацию и семейное кино. В этом году на создание фильмов (без анимации) Фонд распределит меньше обычного. Суммарно − 1,6 млрд рублей. Лидеры кинопроизводства могут рассчитывать в общей сложности на 1,3 млрд, а иные компании − 300 млн. Сроки приема заявок для лидеров отечественного кинопроизводства − до 12 апреля 2021 года (включительно), для иных организаций кинематографии − до 16 апреля 2021 года. 

Фонд распределит возвратные и невозвратные средства. Требования к получателям возвратного финансирования в этом году изменились. Теперь его могут получить лишь компании, существующие не менее трех лет и выпустившие в последние пять лет как минимум два фильма. Совокупный объем такого финансирования не может превышать 42,5% кассы самого успешного проекта компании за последние 5 лет. Это касается не каждого, а всех претендующих на такие средства картин-проектов одной компании. Также обязательно отсутствие у компании долгов или долгов у руководителей этой компании, в том числе в их сторонних компаниях. В продюсерском составе не должно быть должников Фонда кино. На получение возвратных средств требуется поручительство (банков или физических лиц). 

Среди новых документов, введенных в связи с изменениями конкурсного законодательства, от компаний требуется справка-гарантия. Она содержит информацию об отсутствии задолженностей, не является в состоянии реорганизации, является российской организацией, она или ее руководитель не являются должниками перед Фондом кино. Поддержку не сможет получить организация, которая в текущем финансовом году уже получала средства на производство или прокат фильмов или модернизацию кинотеатров. Возможно дофинансирование ранее поддержанных проектов, кроме анимационных картин, а также детско-семейного кино (для них будет отдельный конкурс осенью).

В рамках текущего конкурса допускаются документы, подписанные электронными цифровыми подписями.

Заявитель теперь также обязан предоставить письменное разрешение на проведение проверок его деятельности.

Претендентами также должна быть предоставлена справка о согласии на размещение информации об участии в конкурсе. Это необходимо, потому что помимо списка победителей конкурса теперь будет публиковаться и перечень проигравших, а также их рейтинг. Формулу расчета данного рейтинга Фонд сделает публичной. 

Получатели субсидий также обязаны привлекать к производству учащихся профильных киновузов. 

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте Фонда кино

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15.03.2021 Автор: Артур Чачелов

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