Обновился состав совета Фонда кино

В Фонде кино обновился состав Совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Председателем остался советник Президента РФ Владимир Толстой. Заместитель председателя — Денис Молчанов, директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации.

В состав совета также вошли: генеральный директор НМГ Светлана Баланова, генеральный директор «Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» Леонид Верещагин, заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Юлия Голубева, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, заместитель Министра финансов РФ Павел Кадочников, гендиректор «СТС Медиа», президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, кинорежиссер Владимир Хотиненко, представитель «Союза кинематографистов РФ», гендиректор «Киноконцерна "Мосфильм"» Карен Шахназаров, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Ранее Фонд кино объявил выбрал фильмы лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат государственную поддержку. В их числе — проекты кинокомпании «СТВ», «Марс Медиа», «Базелевс» и других.

17.06.2021 Автор: Виолетта Палий