Фонд кино определился с компаниями-лидерами кинопроизводства

Фонд кино определился со списком кинокомпаний, которые могут считаться лидерами российского кинопроизводства по итогам 2020 года. В этот список вошло 10 компаний. Он сформирован по итогам заседания Совета Фонда кино 2 марта 2021 года. Сообщается, что отбор проводился в соответствии с обновленной методикой. Ключевым критерием стала зрительская оценка национальных фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние 5 лет).
Кроме того, лидером отечественного кинопроизводства могла стать только организация, существующая не менее 3 лет, выпустившая в прокат более 2 оригинальных фильмов за последние пять лет, не имеющая неисполненные обязательства имущественного характера (задолженностей) перед Минкультуры России и (или) Фондом кино.
Список компаний-лидеров по итогам 2020 года выглядит следующим образом:
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10.03.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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