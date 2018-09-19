Новым главой Фонда кино может стать Лариса Солоницына

У Фонда кино сменится руководство. Об этом сообщает Meduza, ссылаясь на свои источники. По информации интернет-издания, министр культуры Владимир Мединский предложил правительству назначить на должность директора Фонда киноведа Ларису Солоницыну. Она с 2014 года является руководителем Музея кино.

Напомним, что летом правительство приняло новый устав Фонда кино, благодаря которому влияние Министерства культуры на организацию резко возросло. Ведомство получило право предлагать на утверждение правительству кандидатуры главы Фонда и членов его советов, а значит, фактически, контролировать вопросы, связанные с финансированием кинопроектов. После принятия нового устава заговорили о возможной смене руководства Фонда, так как между нынешним главой организации Антоном Малышевым и министром культуры Владимиром Мединским якобы существует личная неприязнь и есть некие разногласия. Вскоре два десятка российских кинематографистов написали в Минкультуры письмо с просьбой сохранить действующую команду Фонда.

Решение о назначении нового директора пока не принято. Пресс-служба Фонда кино информацию не комментирует.

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19.09.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Meduza