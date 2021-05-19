Фонд кино провел очную защиту проектов лидеров отечественного кино

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова

КРАКЕН (режиссер Алексей Сидоров)

Приключенческая фантастическая история расскажет о поединке между атомной подводной лодкой и главным чудовищем Мирового океана — кракеном. События разворачиваются во времена Холодной войны. Кинокомпания разрабатывает проект совместно с «Марс Медиа».

ЧЕМПИОН МИРА (режиссер Алексей Сидоров)

Фильм расскажет о шахматном матче между гроссмейстером Виктором Корчным, который за несколько лет до этой игры сбежал из СССР и стал играть под флагом другой страны, и чемпионом мира Анатолием Карповым, также стремящимся отстоять свой статус. Карпов сталкивается с провокациями ЦРУ и давлением собственного государства, однако он пытается избежать навязываемой роли политического гладиатора и вернуться к сути настоящей шахматной игры несмотря на туман эмоций, амбиций и страстей.

Базелевс

ХОДЖА НАСРЕДДИН (режиссер Тимур Бекмамбетов)

Анимационный проект расскажет об ишаке, которого от жары спасает фрик-мудрец Ходжа Насреддин. Теперь он находится в услужении Ходжи, с чего и начинаются все его приключения. Герой напоминает многих из нас: он живет, трудится, не может поднять голову, но встреча с Хаджой перевернет его мир. Над текстом проекта Тимур Бекмамбетов работал четыре года. По словам режиссера, это будет такой фильм, который хочется оставить после себя. Свои голоса проекту подарят Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и Чулпан Хаматова.

Кинокомпания «СТВ»

ДЖОН (режиссер Алексей Чадов)

Иван Ермаков вместе с женой и сыном живет в Петербурге. Он работает в Военном тактическом центре, где организовывает боевые игры и учит стрелять тире. Из-за кризиса в отношениях с женой и ощущения потерянности Иван совсем теряет смысл своего существования на гражданке и снова отправляется на войну, чтобы спасти своего близкого друга и бывшего сослуживца.

БАРБОСКИН ДЭНС (режиссеры Елена Галдобина, Федор Дмитриев)

Барбоскины решили создать танцевальную команду, где в качестве солистки выступает Роза. Однажды Малыш записывает семью за домашними делами на камеру и выкладывает ролик в интернет. Так, неожиданно для всех, Барбоскин дэнс становится популярной танцевальной группой.

Централ Партнершип

ПРАВЕДНИК (режиссер Сергей Урсуляк)

Проект рассказывает о подвиге Николая Киселева, который во время Великой Отечественной войны вывел из белорусского села Долгиново за линию фронта 300 стариков, детей и женщин еврейской национальности. Под командованием Киселева и в сопровождении нескольких партизан люди прошли более 1500 км. В качестве сценариста картины выступает Геннадий Островский. Выход фильма в прокат одилается в середине 2023 года.

Арт Пикчерс Студия

КРЫСОЛОВ (режиссер Алексей Мизгирев)

В 2032 году после войны между гибридными людьми с отредактированным ДНК (их называют "крысами") и обычными смертными ("крысоловы") отец-"крыса" ищет скравающуюся взрослую дочь-"крысу". В качестве продюсеров фантастической картины выступают Федор Бондарчук и Рубен Дишдишян. Выход фильма запланирован на 2023 год.

Водород 2011

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (режиссер Егор Баранов)

В 2074 году космические пираты охотятся за уникальным артефактом — миелофоном, который способен перемещаться во времени. Он случайно попадает в руки советского школьника Коли Герасимова. Вместе с девчокой из будущего Алисой им приходится менять ход истории и спасать галактику от космических пиратов. Оператором картины выступит Юрий Никогосов. Показ в кинотеатрах ожидается в конце 2022 года.

ПОДВИГ (режиссер Алексей Смирнов)

Вова Ломакин и не предполагал, что его жена Лена может быть настоящим героем. Во время романтического ужина в честь 20-летней годовщины свадьбы происходит терракт, где Лена спасает ребенка и обезвреживает террориста. Теперь она появляется на всех ведущих обложках и телеэкранах и становится любимицей всей страны. Однако такая популярность не радует Вову, ведь он знает о терракте кое-что, способное подставить всю семью под угрозу.

1-2-3 Продакшн

БАНСУ (режиссер Павел Костомаров)

По сюжету в приземлившемся для дозаправки 20-метровом бомбардировщике, перегоняемом по ленд-лизу, обнаруживают пропажу штурмана. В его парашюте спрятаны ценные разведданные, и на его поиски отправляются одновременно советские и американские поисковые группы. Роли в проекте исполняют Александр Паль, Тимофей Трибунцев и Илья Лейбин.

МЕТРО 2033 (режиссер Егор Баранов)

Спустя двадцать лет после ядерного апокалипсиса последние выжившие прячутся в туннелях московского метро – самого большого на земле противоатомного бомбоубежища. Артёму, двадцатилетнему парню с ВДНХ, предстоит пройти опасный путь через всё метро, чтобы спасти не только родную станцию, но и предупредить человечество о новой смертельной угрозе. Долгожданная экранизация книги Дмитрия Глуховского уже вызвала интерес у зарубежных кинокомпаний. МЕТРО 2033 по замыслу создателей выйдет в прокат 1 января 2024 года.

РУССКАЯ ПЯТЕРКА (режиссер Павел Костомаров)

В Америке их презрительно называли комми, но факт остается фактом – они научили НХЛ играть в тот хоккей, который мы видим сейчас. Да, они покинули родную страну ради возможности заниматься любимым делом. Но под руководством легендарного тренера Скотти Боумана они стали частью команды Red wings, и несмотря на страшную аварию, которая навсегда приковала одного из них к инвалидной коляске, доказали, что могут снова взять Кубок Стэнли. Они – это «русская пятёрка»: Фетисов, Константинов, Фёдоров, Ларионов и Козлов – доказавшие всему миру, что «настоящий спорт не имеет границ и национальностей». Для помощи в реализации проекта планируется привлечь реальных хоккеистов. В широкий прокат РУССКАЯ ПЯТЕРКА выйдет в 2023 году.

МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ

МАСТЕР И МАРГАРИТА (режиссер Михаил Локшин)

Фильм расскажет историю создания известного романа в 1930 годах. Писатель настолько погружается в историю, что перестает различать, где реальность, а где выдумка. Из-за технических неполадок стали известны исполнители главных ролей. Т.к. режиссер просил не показывать этот фрагмент трансляции, «Бюллетень кинопрокатчика» также не огласит актерский состав. Прокат запланирован на 30 марта 2023 года.

МИРА (режиссер Дмитрий Киселев)

Фильм покажет отношения отца, который работает на орбитальной космической станции «Мира», и его дочери — 15-летней Лере Арабовой. После обрушившегося на город метеоритного дождя Лера решается найти своего младшего брата и спасти окружающих от новой угрозы. Реализовать задуманное девушке помогает техническое оснащение станции отца.

19.05.2021 Автор: Виолетта Палий