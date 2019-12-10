Питчинги Фонда кино 2019: проекты авторской анимации

В информационном агентстве ТАСС прошла очная защита проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Претенденты на госсубсидии представляли проекты членам Комиссии по авторскому анимационному кино. Всего на суд экспертов было предложено три работы. На защиту каждой было отведено шесть минут.

Первым в этом списке был проект студии «Панорама» КНЯЗЬ. Его представили мультипликатор Александр Петров («Старик и море»), продюсер Наталья Петрова и Любовь Кузнецова. КНЯЗЬ рассказывает об Александре Невском и его путешествии в Золотую Орду. Мультфильм будет сделан в технике масляной живописи. Сценарий проекта готов, но работа над ним продолжается: в ней участвуют Юрий Арабов и Лариса Малюкова. Любовь Кузнецова назвала проект уникальным и выразила надежду, что лента станет событием не только российского, но и мирового кинематографа. Экономика проекта не озвучивалась.

Со-режиссеры и со-авторы Константин Бронзит и Дмитрий Высоцкий вместе продюсером Артемом Васильевым от студии «Метрафильмс» представили проект МУСОР. Главные герои мультфильма − выброшенные на помойку вещи, которые отправляются на поиски мифического мусорного рая, но попадают на мусоросжигательный завод. В проекте силен экологический посыл, но важнее в нем − отношения героев между собой и их внутренний рост. Бронзит отметил, что персонажи на экране будут предельно очеловечены, но ничего лишнего им пририсовываться не будет. Мультфильм будет снят по технологии смешения 2D и 3D-графики, он станет совместным производством с Канадой. По словам Васильева, этот проект можно назвать арт-мейнстримом, и отметил, что в нем есть определенный коммерческий потенциал. Будущим мультфильмом уже заинтересовался российский прокатчик.

Студия «Шар» рассказала экспертам о мультфильме для взрослых НЕПОКОЙ. Проект представляли художественный руководитель Наталья Добижа, продюсер Ольга Грановская и режиссер-аниматор Леонид Шмельков. Наталья Добижа отметила, что у Шмелькова есть уникальный стиль и видение, делающие его работы настоящим искусством. НЕПОКОЙ должен стать таким же: этот драматический мультфильм категории «18+» рассказывает о человеке, который случайно оказывается в странном провинциальном отеле и никак не может покинуть это место, несмотря на желание и возможности. В ленте будет много юмора и абсурда. Проект будет снят в технике рисованной анимации с использованием снятого видео. Бюджет проекта − 116 млн рублей. У Фонда кино просят 77 млн рублей. Предварительно прокатчиком проекта будет компания «Парадиз».

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10.12.2019 Автор: Артур Чачелов