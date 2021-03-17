Фонд кино займется прокатом авторских фильмов

У Фонда кино появится прокатное подразделение, силами которого по стране будут выпускать поддержанное Министерством культуры кино. Об это сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова Ольги Любимовой. По словам министра, речь будет идти о сложном, так называемом «непрокатном» и авторском кино. Ставить такие фильмы Министерство планирует прежде всего в кинотеатры, открытие на деньги господдержки нацпроекта «Культура». Сейчас таких залов в стране уже больше тысячи.

«Мы будем просить о том, чтобы в этих самых кинозалах помимо востребованных, кассовых фильмов, и российских, и зарубежных, эти картины крутились», − сказала Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре.

По словам министра, в ведомстве отдают себе отчет, что речь идет о проектах, которые по кассовому потенциалу далеки от блокбастеров. Потому планируется, что цена на сеансы такого кино будет максимально льготной − от 30 до 50 рублей. «Нам важно донести до нашего зрителя всю палитру того, что произведено за бюджетные средства», − добавила министр.

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17.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс