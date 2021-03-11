В Фонде кино начался прием заявок на поддержку производства кинопроектов 2021 года

Фонд кино начал прием заявок от компаний и продюсеров на получение субсдий на производство кинопроектов в 2021 году. Организация готова профинансировать создание национальных фильмов на безвозвратной основе. Заявки принимаются с 11 марта, их ждут как он компаний-лидеров, так и от сторонних компаний.
Для лидеров отечественного кинопроизводства срок приема заявок ограничен 12 апреля 2021 года (включительно). Для иных организаций кинематографии − 16 апреля 2021 года (включительно). Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино: лично руководителем компании, представителем по доверенности или курьерским отправлением. Заявки принимаются по адресу: 127006, г. Москва, Воротниковский пер., д.12, стр. 1 с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00, по пятницам с 10:00 до 18:00 (часы указаны по московскому времени). Заявки, поступившие в Фонд кино позже указанного срока, в отборе не участвуют.
Порядок и условия проведения отбора опубликованы на официальном сайте Фонда кино в разделе «Официальные документы».
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11.03.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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