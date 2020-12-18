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Фонд кино изменил порядок распределения субсидий на кинофикацию

Процедуру сделали прозрачнее

Фонд кино утвердил новый порядок распределения субсидий на организацию кинопоказа и переоборудование кинозалов в населенных пунктах с населением до 500 тыс. человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новый приказ организации от 7 декабря. Фонд больше не будет субсидировать переоборудование кинозалов, где уже осуществляется цифровой кинопоказ. Кроме того, помимо списка победителей конкурса теперь будет публиковаться перечень проигравших и их рейтинг. Вместе с тем организация открыла формулу расчета данного рейтинга. 

«Коммерсантъ» пишет, что изменения в процедурах начались после жалобы региональных кинотеатров на распределение субсидий и проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Напомним, что ООО ИФГ (сеть «Прада»), ООО «Люмен-Фильм НН» (сеть «Люмен») и ООО «Чарли» (кинотеатр «Чарли») в начале сентября подали в суд на Фонд из-за результатов распределения госсубсидий на кинофикацию по итогам конкурса 2020 года. Заседание по иску состоится 21 декабря.  

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18.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Коммерсантъ»

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