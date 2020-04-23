Минкультуры и Фонд кино готовят предложения по поддержке киноотрасли

Минкультуры и Фонд кино готовят ряд мер для поддержки российской киноотрасли. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова председателя совета Фонда кино Владимира Толстого. Конкретные предложения представят правительству в мае. Совещание совета Фонда кино в онлайн-режиме состоялось в среду, 22 апреля.

«В идеале было бы все-таки лучше собраться в очном режиме, потому что в отрасли много проблем, которые нужно решать, но в таком формате их обсуждать сложно, − рассказал Толстой. − Скорее всего после Дня Победы, если возможность появится, постараемся очно собраться в администрации президента или в правительстве. За это время подготовим предложения, обсудим их».

Толстой также рассказал, что на совещании совета Фонда кино был утвержден список компаний − лидеров отечественного кинопроизводства. Его опубликуют чуть позже.

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23.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС