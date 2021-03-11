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Объявлен новый конкурс на финансирование модернизации кинозалов

Заявки принимаются для проектов в населенных пунктах с менее 500 тыс. жителей

Фонд кино объявил отбор организаций кинопоказа, претендующих на получение средств для оснащения кинозалов, расположенных в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек, современным цифровым кинотеатральным оборудованием. Финансирование будет реализовываться в рамках национального проекта «Культура».

Сроки приема заявок: с 11 марта 2021 года по 23 апреля 2021 года (включительно). Документы принимают с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00 (по московскому времени) и по пятницам с 10:00 до 18:00 (по московскому времени) по адресу: 127006, г. Москва, Воротниковский пер., д.12, стр. 1

Соответствующий приказ, а также порядок и условия проведения отбора опубликованы на официальном сайте Фонда кино в разделе «Официальные документы».

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино лично руководителем, представителем по доверенности в установленные приказом временные интервалы, или курьерским/почтовым отправлением не позднее 24:00 последнего дня подачи заявок.

В случае если в течение 7 календарных дней после окончания приема заявок почтовое отправление в Фонд кино не поступило, заявка не подлежит рассмотрению.

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11.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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