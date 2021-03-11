У Фонда кино новый глава попечительского совета

У Фонда кино появился новый глава попечительского совета. Об этом сообщает ТАСС. Им стала вице-премьер Татьяна Голикова, в ведение которой в конце 2020 года перешла сфера культуры. Нового главу своим постановлением назначил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Включить в состав попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа заместителя председателя правительства РФ Голикову Т. А. в качестве председателя попечительского совета...», − говорится в документе.

Тем же постановлением из совета исключили вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

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11.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС