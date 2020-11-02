Фонд кино объявил дату и участников питчингов детского и семейного кино

Фонд кино определился с датой очной защиты проектов семейного и детского кино. Она состоится 10 ноября 2020 года в Большом зале МИА «Россия сегодня» (Москва, Зубовский бульвар, д.4). Традиционно в этот же день состоится защита проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Они будут представлены первыми.

№ Организация кинематографии Время Название проекта 1 ООО «Студия М.И.Р.» 10:00 - 10:07 ОТЕЛЬ «ОНЕГИН» 2 ООО Студия «ШАР» 10:07 - 10:14 СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ 3 ООО Студия «Шинель» 10:14 - 10:21 ШИНЕЛЬ

В 11:00 будут представлены проекты фильмов для детской и семейной аудитории:

№ Организация кинематографии Время Название проекта 1 ООО «Лицензионные бренды» 11:00 - 11:07 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА 2 ООО «Союзмультфильм» 11:07 - 11:14 ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ 3 ООО «Карго» 11:14 - 11:21 ИСКАТЕЛИ 4 АО «Цифровое Телевидение» 11:21 - 11:28 КОЩЕЙ. НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ 5 ООО «Три А» 11:28 - 11:35 КРАСНАЯ ШАПОЧКА. ТАЙНА ПОСЛЕДНЕГО ВОЛКОБОЯ 6 ООО «Друг Друга» 11:35 - 11:42 ЛИЗА И ВОЛШЕБНЫЙ МАКЕТ 7 ЗАО «Мотор фильм студия» 11:42 - 11:49 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 8 ООО «Водород 2011» 11:49 - 11:56 ПРИЗРАК 2 9 АО «Детский канал» 11:56 - 12:03 СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 10 ООО «Махорт Продакшн» 12:03 - 12:10 ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ! 11 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» 12:10 - 12:17 ТРИ КОТА. КАРИБЛЕ КРАБЛЕ 12 ООО «Кинокомпания «СТВ» 12:17 - 12:24 ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБГАЯ ФЛЕЙТА

Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной аккредитации и при предъявлении паспорта.

Журналисты и все желающие смогут наблюдать за питчингом посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.

02.11.2020 Автор: Артур Чачелов