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Фонд кино объявил дату и участников питчингов детского и семейного кино

В этот же день состоится очная защита авторских мультфильмов

Фонд кино определился с датой очной защиты проектов семейного и детского кино. Она состоится 10 ноября 2020 года в Большом зале МИА «Россия сегодня» (Москва, Зубовский бульвар, д.4). Традиционно в этот же день состоится защита проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Они будут представлены первыми.

Организация кинематографии

Время

Название проекта

1

ООО «Студия М.И.Р.»

10:00 - 10:07

ОТЕЛЬ «ОНЕГИН»

2

ООО Студия «ШАР»

10:07 - 10:14

СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

3

ООО Студия «Шинель»

10:14 - 10:21

ШИНЕЛЬ

В 11:00 будут представлены проекты фильмов для детской и семейной аудитории:

Организация кинематографии

Время

Название проекта

1

ООО «Лицензионные бренды»

11:00 - 11:07

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА

2

ООО «Союзмультфильм»

11:07 - 11:14

ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ

3

ООО «Карго»

11:14 - 11:21

ИСКАТЕЛИ

4

АО «Цифровое Телевидение»

11:21 - 11:28

КОЩЕЙ. НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ

5

ООО «Три А»

11:28 - 11:35

КРАСНАЯ ШАПОЧКА.

ТАЙНА ПОСЛЕДНЕГО ВОЛКОБОЯ

6

ООО «Друг Друга»

11:35 - 11:42

ЛИЗА И ВОЛШЕБНЫЙ МАКЕТ

7

ЗАО «Мотор фильм студия»

11:42 - 11:49

МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА

8

ООО «Водород 2011»

11:49 - 11:56

ПРИЗРАК 2

9

АО «Детский канал»

11:56 - 12:03

СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

10

ООО «Махорт Продакшн»

12:03 - 12:10

ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ!

11

ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»

12:10 - 12:17

ТРИ КОТА. КАРИБЛЕ КРАБЛЕ

12

ООО «Кинокомпания «СТВ»

12:17 - 12:24

ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБГАЯ ФЛЕЙТА

Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной аккредитации и при предъявлении паспорта.

Журналисты и все желающие смогут наблюдать за питчингом посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.

 

02.11.2020 Автор: Артур Чачелов

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