Фонд кино объявил дату и участников питчингов детского и семейного кино

Фонд кино определился с датой очной защиты проектов семейного и детского кино. Она состоится 10 ноября 2020 года в Большом зале МИА «Россия сегодня» (Москва, Зубовский бульвар, д.4). Традиционно в этот же день состоится защита проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Они будут представлены первыми.
|
№
|
Организация кинематографии
|
Время
|
Название проекта
|
1
|
ООО «Студия М.И.Р.»
|
10:00 - 10:07
|
ОТЕЛЬ «ОНЕГИН»
|
2
|
ООО Студия «ШАР»
|
10:07 - 10:14
|
СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ
|
3
|
ООО Студия «Шинель»
|
10:14 - 10:21
|
ШИНЕЛЬ
В 11:00 будут представлены проекты фильмов для детской и семейной аудитории:
|
№
|
Организация кинематографии
|
Время
|
Название проекта
|
1
|
ООО «Лицензионные бренды»
|
11:00 - 11:07
|
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
|
2
|
ООО «Союзмультфильм»
|
11:07 - 11:14
|
ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ
|
3
|
ООО «Карго»
|
11:14 - 11:21
|
ИСКАТЕЛИ
|
4
|
АО «Цифровое Телевидение»
|
11:21 - 11:28
|
КОЩЕЙ. НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ
|
5
|
ООО «Три А»
|
11:28 - 11:35
|
КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
ТАЙНА ПОСЛЕДНЕГО ВОЛКОБОЯ
|
6
|
ООО «Друг Друга»
|
11:35 - 11:42
|
ЛИЗА И ВОЛШЕБНЫЙ МАКЕТ
|
7
|
ЗАО «Мотор фильм студия»
|
11:42 - 11:49
|
МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|
8
|
ООО «Водород 2011»
|
11:49 - 11:56
|
ПРИЗРАК 2
|
9
|
АО «Детский канал»
|
11:56 - 12:03
|
СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
|
10
|
ООО «Махорт Продакшн»
|
12:03 - 12:10
|
ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ!
|
11
|
ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»
|
12:10 - 12:17
|
ТРИ КОТА. КАРИБЛЕ КРАБЛЕ
|
12
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
12:17 - 12:24
|
ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБГАЯ ФЛЕЙТА
Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной аккредитации и при предъявлении паспорта.
Журналисты и все желающие смогут наблюдать за питчингом посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.
02.11.2020 Автор: Артур Чачелов
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