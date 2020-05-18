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Фонд кино продлевает сроки приема заявок на господдержку кинопроизводства

Это касается как проектов компаний-лидеров, так и проектов иных компаний

Фонд кино снова продлил сроки приема заявок на получение субсидий на производство национальных фильмов. Об этом сообщается на сайте организации. Там же опубликован соответствующий приказ главы фонда Вячеслава Тельнова.

Теперь заявки на проекты от компаний–лидеров отечественного кинопроизводства будут принимать до 15 июня. Ранее, срок ограничивался 26 мая. Изменились сроки и для заявок на проекты от иных организаций кинематографии. Ранее их планировали принимать до 1 июня, теперь же продлили до 22 июня.

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18.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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