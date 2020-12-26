Фонд кино определился с получателями 4,2 млрд субсидий на поддержку отрасли

Фонд кино подвели итоги конкурса на получение средств в рамках господдержки киноотрасли, как одной из наиболее пострадавших во время пандемии. Напомним, что таким образом организация распределит 4,2 млрд рублей.

Заседание Совета Фонда кино, на котором были утверждены получатели средств, состоялось 25 декабря 2020 года. В перечень получателей вошли 54 организации, осуществляющие производство и прокат национальных фильмов, и 647 организаций, осуществляющих показ национальных фильмов. Информация опубликована на сайте Фонда, там же можно ознакомиться с этим списком.

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26.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино