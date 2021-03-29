Фонд кино начал отбор заявок на господдержку фильмов в прокате

Фонд кино объявил о начале приема заявок от проектов национальных фильмов, претендующих на получение финансовой господдержки выхода в кинопрокат. Информация об этом и соответствующий приказ опубликованы на сайте Фонда. На поддержку могут претендовать релизы, намеченные к выпуску во 2 и 3 кварталах 2021 года.

Заявки начали принимать с 29 марта. Прием продлиться до 9 апреля 2021 года до 18:00 часов.

Напомним, что деньги на такого рода поддержку обычно выделяются Фондом из собственных средств и только на возвратной основе.

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29.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино