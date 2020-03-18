Фонд кино еще раз перенес сроки подачи заявок для господдержки фильмов

Фонд кино в очередной раз продлил сроки приема заявок на производство национальных фильмов. Об этом сообщается на сайте организации. Там же опубликован соответствующий приказ главы Фонда Вячеслава Тельнова.

Заявки от компаний-лидеров отечественного кинопроизводства должны были начать принимать уже завтра, 19 марта, однако теперь сроки приема изменены. Проекты лидеров ждут в период с 23 апреля по 14 мая. Изменились сроки и для проектов от иных организаций кинематографии. Их будут принимать до 18 мая.

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18.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино