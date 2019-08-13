БК объявляет результаты конкурса прогнозов кассовых сборов

«Бюллетень кинопрокатчика» завершил конкурс прогнозов кассовых сборов. В соревновании приняли участие 23 человека.

Конкурс продолжался четыре недели: участники должны были спрогнозировать кассовые результаты уикендов, начинавшихся 18 июля, 25 июля, 1 августа и 8 августа. 22 участника присылали прогнозы на протяжении всех четырех недель. У 10 участников средняя точность прогноза по итогам четырех уикендов превысила 60%.

Топ-10 самых точных прогнозистов по итогам конкурса

Участник Точноcть прогноза на уикенд 18-21 июля Точноcть прогноза на уикенд 25-28 июля Точноcть прогноза на уикенд 1-4 августа Точноcть прогноза на уикенд 8-11 августа Средняя точность Сергей Голышков 76,90% 81,20% 78,10% 61,90% 74,53% Юрий Моргуленко 81,60% 66,20% 68,40% 80,1% 74,08% Vladimir Lapin 67,10% 67,40% 66,40% 81,30% 70,55% Михаил Тимошевский 78,10% 69,90% 65,90% 52,10% 66,50% Аюр Базаров 66,90% 59,10% 77,90% 60,80% 66,18% Stanislav Grebelsky 62,80% 71,20% 68,30% 54,40% 64,18% Михаил Плотинский 72,00% 53,00% 72,70% 48,90% 61,65% Zakharov Mikhail 70,20% 21,50% 79% 73,70% 61,10% Дмитрий Талалаев 69,80% 62,80% 63,60% 46,80% 60,75% Алекс По 75,80% 47,50% 65,60% 51,70% 60,15%

По результатам конкурса итоговые цифры точности между обладателями первого и второго места оказались настолько близкими, что организаторы приняли решение разделить главный приз между этими участниками. Всех остальных «Бюллетень кинопрокатчика» благодарит за участие и желает побед в будущих конкурсах.

13.08.2019 Автор: Артур Чачелов