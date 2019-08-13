Новости


БК объявляет результаты конкурса прогнозов кассовых сборов

В соревновании приняли участие 23 человека

«Бюллетень кинопрокатчика» завершил конкурс прогнозов кассовых сборов. В соревновании приняли участие 23 человека.

Конкурс продолжался четыре недели: участники должны были спрогнозировать кассовые результаты уикендов, начинавшихся 18 июля, 25 июля, 1 августа и 8 августа. 22 участника присылали прогнозы на протяжении всех четырех недель. У 10 участников средняя точность прогноза по итогам четырех уикендов превысила 60%.

Топ-10 самых точных прогнозистов по итогам конкурса

Участник

Точноcть прогноза на уикенд 18-21 июля

Точноcть прогноза на уикенд 25-28 июля

Точноcть прогноза на уикенд 1-4 августа

Точноcть прогноза на уикенд 8-11 августа

Средняя точность

Сергей Голышков

76,90%

81,20%

78,10%

61,90%

74,53%

Юрий Моргуленко

81,60%

66,20%

68,40%

80,1%

74,08%

Vladimir Lapin

67,10%

67,40%

66,40%

81,30%

70,55%

Михаил Тимошевский

78,10%

69,90%

65,90%

52,10%

66,50%

Аюр Базаров

66,90%

59,10%

77,90%

60,80%

66,18%

Stanislav Grebelsky

62,80%

71,20%

68,30%

54,40%

64,18%

Михаил Плотинский

72,00%

53,00%

72,70%

48,90%

61,65%

Zakharov Mikhail

70,20%

21,50%

79%

73,70%

61,10%

Дмитрий Талалаев

69,80%

62,80%

63,60%

46,80%

60,75%

Алекс По

75,80%

47,50%

65,60%

51,70%

60,15%
 

По результатам конкурса итоговые цифры точности между обладателями первого и второго места оказались настолько близкими, что организаторы приняли решение разделить главный приз между этими участниками. Всех остальных «Бюллетень кинопрокатчика» благодарит за участие и желает побед в будущих конкурсах.

13.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Самое читаемое

Лента Disney обошла занимавший это место фильм «Т-34»

«Король Лев» стал вторым по величине сборов фильмом года в России

Подробнее
Они требуют пересмотра условий договора по отчислениям за музыку

Кинотеатры подали в суд на РАО

Подробнее
«Однажды... в Голливуде» и другие приключения

Прогноз кассовых сборов в России на 8–11 августа

Подробнее
Минкультуры подало иски к производителю этого исторического телесериала

«Софию» довели до суда

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru Rambler's Top100
 
 