БК объявляет результаты конкурса прогнозов кассовых сборов

«Бюллетень кинопрокатчика» завершил конкурс прогнозов кассовых сборов. В соревновании приняли участие 23 человека.
Конкурс продолжался четыре недели: участники должны были спрогнозировать кассовые результаты уикендов, начинавшихся 18 июля, 25 июля, 1 августа и 8 августа. 22 участника присылали прогнозы на протяжении всех четырех недель. У 10 участников средняя точность прогноза по итогам четырех уикендов превысила 60%.
Топ-10 самых точных прогнозистов по итогам конкурса
|
Участник
|
Точноcть прогноза на уикенд 18-21 июля
|
Точноcть прогноза на уикенд 25-28 июля
|
Точноcть прогноза на уикенд 1-4 августа
|
Точноcть прогноза на уикенд 8-11 августа
|
Средняя точность
|
Сергей Голышков
|
76,90%
|
81,20%
|
78,10%
|
61,90%
|
74,53%
|
Юрий Моргуленко
|
81,60%
|
66,20%
|
68,40%
|
80,1%
|
74,08%
|
Vladimir Lapin
|
67,10%
|
67,40%
|
66,40%
|
81,30%
|
70,55%
|
Михаил Тимошевский
|
78,10%
|
69,90%
|
65,90%
|
52,10%
|
66,50%
|
Аюр Базаров
|
66,90%
|
59,10%
|
77,90%
|
60,80%
|
66,18%
|
Stanislav Grebelsky
|
62,80%
|
71,20%
|
68,30%
|
54,40%
|
64,18%
|
Михаил Плотинский
|
72,00%
|
53,00%
|
72,70%
|
48,90%
|
61,65%
|
Zakharov Mikhail
|
70,20%
|
21,50%
|
79%
|
73,70%
|
61,10%
|
Дмитрий Талалаев
|
69,80%
|
62,80%
|
63,60%
|
46,80%
|
60,75%
|
Алекс По
|
75,80%
|
47,50%
|
65,60%
|
51,70%
|
60,15%
По результатам конкурса итоговые цифры точности между обладателями первого и второго места оказались настолько близкими, что организаторы приняли решение разделить главный приз между этими участниками. Всех остальных «Бюллетень кинопрокатчика» благодарит за участие и желает побед в будущих конкурсах.
13.08.2019 Автор: Артур Чачелов