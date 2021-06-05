«Форсаж 9» стал первым постковидным зарубежным фильмом с 1 млрд рублей кассовых сборов в России

По данным ЕАИС на 5 июня, боевик ФОРСАЖ 9 заработал в российском прокате чуть более 1 млрд рублей. Это четвертый фильм после повторного открытия кинотеатров, которому удалось покорить эту отметку. Также это первый игровой голливудский релиз с подобным результатом. Ранее миллиард покорялся лишь российским картинам и анимационному фильму Pixar.

Так, лидерскую строчку по сборам среди фильмов, вышедших в прокат во время пандемии, занимает ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, который суммарно заработал 2,045 млрд рублей. Следом идет еще один релиз студии Disney — мультфильм ДУША. Его копилка в кинотеатрах заполнилась 1,289 млрд рублей.

Замыкает тройку обладателей миллиарда картина КОНЕК-ГОРБУНОК с суммой 1,175 млрд рублей.

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05.06.2021 Автор: Виолетта Палий