«Форсаж 9» готовится к релизу в США

Очередным испытанием для мирового кинопроката может стать приближающийся релиз в США экшна ФОРСАЖ 9. Проект уже стартовал на многих территориях, заработав пока в сумме около $300 млн. Но для Голливуда очень важен результат, который проект покажет именно на внутреннем рынке. После локдауна наибольшие сборы в США и Канаде пока продемонстрировал апокалиптический хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2, заработавший $126,3 млн. Для фильма такого масштаба это хорошие результаты, но они не могут удовлетворить создателей крупномасштабных блокбастеров с бюджетами под $200 млн и соответствующей маркетинговой кампанией. Именно поэтому ФОРСАЖ 9 в максимальной степени нацелен именно на кинотеатральный прокат и выходит на экраны при отсутствии стримингового хэджирования. Релиз фильма на VoD состоится только через 45 дней.

Сборы недавних новинок американского проката показали, что аудитория от 18 до 34 лет в целом уже готова к постепенному возвращению в кинотеатры. Но для полноценного перезапуска индустрии необходимо, чтобы активизировались и другие зрительские сегменты, а с этим пока все очень непросто. Очередным признаком продолжающихся сомнений мэйджоров, в том, что время для крупнобюджетного кино вновь пришло, стало решение Sony об очередном переносе, теперь уже на осень мультфильма МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ: ТРАНСФОРМАНИЯ.

Предстартовые трекинги указывают, что американская киноиндустрия ждет в первый уикенд от ФОРСАЖА 9 сборов в интервале $60-70 млн. Если касса окажется меньше, это даст студиям повод задуматься о переносе других своих крупных проектов. Исключение здесь может составить ЧЕРНАЯ ВДОВА, релиз которой наверняка состоится 9 июля. Другое дело, состоится ли он в США в кинотеатрах или только на Disney+.

23.06.2021 Автор: Семен Брожитов