В США появился иск против сделки Fox и Disney

Сделка по приобретению компанией Disney медиагиганта 21st Century Fox столкнулась с неожиданной проблемой. Против нее публично выступил Роберт Вайс – один из акционеров Fox. Он подал иск с требованием заблокировать сделку, утверждая, что акционерам компании предоставили неполную информацию о последствиях будущего слияния. Иск принял федеральный суд штата Делавэр.

Вайс утверждает, что в своих докладах руководство Fox опускает вопросы долговых обязательств обеих компаний, а также намеренно не касается информации, связанной с проводником этой сделки – банком Goldman Sachs, у которого из-за нее может случиться конфликт интересов. Кроме того, в докладах и прогнозах Вайс так и не нашел информации о дальнейший судьбе 30% доли Fox в проекте Hulu и о том, как факт слияния с Disney отразится на финансовых показателях европейского вещателя Sky.

21st Century Fox отказывается комментировать этот иск. Голосование акционеров, связанное с дальнейшей судьбой компании, было перенесено с 10 на 27 июля. И все равно сейчас, несмотря ни на что, вероятность сделки между Fox и Disney достаточно велика. Она уже получила одобрение министерства юстиции (с оговорками, касаемыми приобретения некоторых региональных телестанций). Однако второй претендент на активы медиакомпании – телекоммуникационный гигант Comcast – еще может перебить цену конкурента и выйти с более привлекательным предложением.

11.07.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR.com, Deadline