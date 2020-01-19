Посещаемость французского кино за пределами страны составила 40 млн зрителей

Согласно отчету UniFrance, кассовые сборы французских фильмов за пределами Франции в 2019 году составили 244,4 млн евро ($272 млн), а посещаемость достигла 40 млн зрителей. Для сравнения, в 2018-м французское кино собрало за пределами своей страны 233 млн евро при схожих цифрах посещаемости. Таким образом, видно, что международная популярность французских картин в целом держится на стабильном уровне. Крупнейшими рынками для фильмов из этой страны в ушедшем году стали Италия, Германия и Испания.

Самым кассовым французским проектом на международной арене в ушедшем году, вслед за успехом на родине, стала комедия САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА (Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?, международное название - Serial (Bad) Weddings), собравшая за пределами Франции 23 млн евро. В России эта картина не выходила. Несмотря на провал в американском прокате, вторым по кассовым сборам французским фильмом за рубежом стал шпионский боевик Люка Бессона АННА, собравший 22,8 млн евро. Семейный фильм МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ идет третьим с 21,1 млн евро. За ним следует мультфильм АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ, заработавший 19,3 млн евро. Два других анимационных фильма, БУКАШКИ 2 и МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ, занимают пятое и шестое места. Топ-10 крупнейших французских хитов завершается комедией НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ, нашумевшей драмой ОФИЦЕР И ШПИОН Романа Полански, а также арт-проектами Nevada (второе международное название The Mustang) постановщицы Лор де Клермон-Тоннер и ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ Оливье Ассаяса.

Данные по французским фильмах были озвучены в четверг во время специального приема, устроенного Минультом Франции. Министр культуры Франк Ристер подчеркнул особую роль Франции в поддержке мирового кинематографа, а также финансировании и создании многообразных фильмов и их дальнейшего продвижения по всему миру, включая ключевые фестивали. UniFrance также отметила отметила широкое представительство французских фильмов в подписках ведущих потоковых сервисов, а также регулярное участие фильмов из Франции в программах различных фестивалей.

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19.01.2020 Автор: Никита Никитин