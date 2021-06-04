Французские власти рассказали о возможностях попасть в страну летом

Уже сейчас страны распределены на три «цветовые» категории. В полной мере система начнет функционировать с 9 июня.

Въезд во Францию жителям «оранжевых» стран, в число которых входят Россия, США и Великобритания, будет разрешен в случае полного вакцинирования от коронавируса. Карантин при этом не предусмотрен, но прибывшие все равно должны предоставлять отрицательный результат ПЦР, сделанный менее чем за 72 часа до приезда.

Важно: чтобы считаться полностью вакцинированными могут те въезжающие, кто привился одной из четырех лицензированых в Европейском Союзе вакцин: Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson. Вторая доза при этом должна быть введена не ранее, чем за две недели до приезда. Чтобы въехать, невакцинированным путешественникам из оранжевых зон потребуется как веская причина, так и изоляция в течение семи дней по прибытии.

В число «зеленых» войдут страны ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан и Сингапур. Посетителям из этих регионов не потребуется веская причина для въезда. Невакцинированные граждане при этом должны перед поездкой сдать тест на антитела.

«Красными» странами считаются Южная Африка, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Индия, Непал, Пакистан, Турция, Уругвай и другие. Посетители из этих регионов должны иметь вескую причину для поездки, наличие отрицательного теста на коронавирус и пробыть на карантине в течение семи-десяти дней.

Подобные правила могут быть хорошей новостью для вакцинированных представителей индустрии из «оранжевых» стран, которые хотят полететь на Каннский кинофестиваль в июле. Однако не для жителей России, где недоступна ни одна из признанных ЕС вакцин.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. В начале июня была объявлена программа фестиваля, где в разных секциях представлены суммарно шесть российских проектов.

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04.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Deadline