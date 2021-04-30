Во Франции снимают жесткие ограничения — Каннский кинофестиваль сможет пройти в июле

Президент Франции Эммануил Макрон рассказал о поэтапном снятии ограничений во Франции, связанных с пандемией коронавируса. Так, уже 3 мая планируется отменить ограничения на перемещения граждан внутри городов и на поездки в другие регионы. С 19 мая смогут открыться магазины, кинотеатры и террасы кафе с максимальной допустимой заполняемостью 35%.
Начиная с 9 июня на стадионы, ярмарки и фестивали зрителей начнут пускать с учетом допустимой вместимости площадки 65% и по специальному документу, где подтверждено вакцинирование или наличие отрицательного теста, сделанного не более двух дней назад. С 30 июня ограничения на работу развлекательных и других заведений будут полностью сняты.
Учитывая эти изменения, становится все более реальным проведение Каннского кинофестиваля в запланированные даты с 6 по 17 июля. Источники, близкие к организаторам фестиваля сообщают, что вакциниование не будет обязательным условием для посещения.
Ранее проведение смотра в 2021 году планировалось с 11 по 22 мая, однако организаторы были вынуждены перенести мероприятие на летний период.
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30.04.2021 Автор: Виолетта Палий
Источник: Variety
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