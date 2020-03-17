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В Подмосковье построят цифровое хранилище для Госфильмофонда

Его возведут в поселке Белые Столбы в Домодедово

К 2023 году в поселке Белые столбы в Домодедово введут в эксплуатацию новое здание Госфильмофонда, предназначенное для хранения цифровых копий российских фильмов. Об этом сообщает «Интерфакс». 16 марта Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства. Объект возведут на территории Госфильмофонда. 

В новом хранилище площадью более 7,5 тыс. кв.м также разместятся аппаратные для монтажа, реставрации, цветокоррекции, сканирования звука и записи на кинопленку и серверные станции. Кроме того, на участке обустроят парковочные карманы на 20 машиномест. Новый объект будет расположен в центральной части Госфильмофонда. Строительство будет вестись за счет федерального бюджета.

Строительство фонда кинокопий в СССР началось еще в 1930-х годах, и к настоящему времени он насчитывает уже более 1 млн единиц хранения. Сейчас на территории Госфильмофонда находятся 19 хранилищ для кинопленки и 3 помещения для бумажных архивов.

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17.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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