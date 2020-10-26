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Обанкротившийся комплекс «Главкино» заинтересовал медиахолдинг Министерства обороны

Ведомственная компания, возможно, будет участвовать в торгах за имущество студии

Расположенный в Подмосковье кинотелевизионный комплекс «Главкино» заинтересовал телерадиокомпанию «Звезда», принадлежащую Министерству обороны. Об этом сообщает РБК. По данным источников издания, медиахолдинг уже полгода ведет переговоры о судьбе «Главкино», однако официальных подтверждений этому нет. 

Комплекс «Главкино» был построен на Новорижском шоссе в Красногорске Московской области в 2008 году. Студия зарабатывала на сдаче своих съемочных павильонов и оборудования в аренду. В 2017 году у компании начались трудности, она много задолжала банку ВТБ. Сейчас, по предварительным оценкам, вся студия вместе с долгом оценивается в 1,5 млрд. рублей. Ее имущество будет реализовано на торгах. Их дата пока не объявлена.

По данным источников РБК, «Звезда» сейчас − единственный реальный претендент на актив. Если так и останется, на торгах он может получить его целиком, одним лотом. 

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26.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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