«Газпром-медиа» обсуждает с регионами создание площадки для рибейтов

«Газпром-медиа» обсуждает с рядом регионов создание площадки для рибейтов и хочет привести в Россию иностранных производителей контента. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава холдинга Александр Жаров. Он отметил, что считает направление перспективным.

«Мы выбрали это направление как стратегическое и ведем переговоры с тремя мейджорами, включая Lionsgate, партнера «Централ Партнершип», и крупного латиноамериканского производителя, который вместе с нами хочет снимать в России фильм ужасов, − рассказал Жаров. − Это перспективы для региона: создается инфраструктура, рабочие места, активизируется внутренний туризм и т. д. Но есть и еще момент: приезжая к нам, западные студии, как правило, приглашают наших специалистов, они учатся и перенимают технологии».

По словам главный «Газпром-медиа», открытие границ − вопрос времени и имеющееся сейчас время необходимо использовать для системной проработки административных вопросов.

Ранее, представитель Российского экспортного центра Евгения Данильченко заявила, что федеральная российская программа рибейтов для иностранных производителей заработает в 2021 году, а первый конкурс проектов будет объявлен в феврале-марте. На программу выделено 100 млн рублей из федерального бюджета. При этом, представители российских кинокомпаний предупредили, что данной суммы будет не достаточно, чтобы привести в страну крупные зарубежные проекты.

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23.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Коммерсантъ».